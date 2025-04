Drucker predstavil zámer nového zákona o vysokých školách, chce obnoviť dôveru a zatraktívniť programy - VIDEO

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) predstavil zámer nového zákona o vysokých školách. Ako avizoval, cieľom je modernizácia vysokého školstva, znižovanie byrokracie a skvalitnenie a zatraktívnenie slovenských vysokých škôl. Ide o súčasť širšieho plánu zlepšovania vysokého školstva na Slovensku.

Medzi zmenami, ktoré by zákon mal priniesť, je vyššia flexibilita štúdia. Študentstvu by malo byť umožnené kombinovať rôzne formy výučby, získavať certifikáty za kratšie programy, prípadne by dĺžka štúdia mohla byť určené podľa počtu kreditov, nie rokov. Vysoké školy by po novom mohli mať aj väčší priestor v oblasti vzdelávania dospelých.

Výber ukončenia štúdia

Medzi ciele novej legislatívy patrí aj zatraktívnenie bakalárskych programov zameraných priamo na výkon povolania. Do výučby by sa mali zapojiť aj zamestnávatelia, študenstvu by mali umožniť získať praktické skúsenosti. Ministerstvo prichádza aj s návrhom, podľa ktorého by si študujúci mohli vybrať, či štúdium ukončia písaním záverečnej práce, alebo absolvovaním odbornej stáže. Opatrenie reaguje na meniace sa potreby praxe i nástup umelej inteligencie.

„Zjednoduší sa zapojenie odborníkov z praxe do výučby a školy získajú možnosť udeľovať aj medzinárodne uznávané tituly (napr. MSc.),“ avizuje ministerstvo. Pripravuje aj zavedenie jednotnej elektronickej prihlášky na všetky vysoké školy a online overovanie diplomov.

Nedôvera v domáce vysoké školy

Vďaka tomu by mohlo ubudnúť byrokracie a systém by sa zmodernizoval. Nová legislatíva myslí aj na bezpečnosť a plánuje zavedenie zákazu nosenia zbraní na akademickej pôde, s výnimkou ozbrojených zložiek a výskumu. Rezort školstva zdôraznil, že slovenské vysoké školstvo v posledných rokoch pokročilo a mnohé školy zvyšujú kvalitu.

„Napriek tomu každý piaty študent alebo študentka odchádza študovať do zahraničia. Dôvera verejnosti, médií či časti expertov a politikov v domáce vysoké školy zostáva krehká,“ poznamenal minister školstva Tomáš Drucker. „Nedôvera má hlboké korene, či už oprávnene, alebo neoprávnene. Dnes prichádzame s konkrétnym návrhom, ako situáciu zmeniť,“ dodal. Štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera podotkol, že rozhodujúca bude implementácia legislatívy.

Širší plán

„Preto budeme dôslední v tom, ako zákon uvedieme do praxe. Budeme ho konzultovať s odbornou verejnosťou a hľadať najlepšie riešenia,“ zdôraznil. Vecný zámer zákona je zverejnený na webe ministerstva školstva, kde ho ešte pred jeho paragrafovým znením môže pripomienkovať odborná verejnosť.

„Nový zákon nie je samostatným krokom, ale súčasťou širšieho plánu modernizácie vysokého školstva. Zahŕňa investície do rekonštrukcií a vybavenia škôl, podporu študentov v nedostatkových odboroch a talentov prostredníctvom štipendií, ako aj reformu doktorandského štúdia cez systém doktorandských škôl. Súčasťou zmien je aj rozvoj podporných služieb pre študentov, nový model financovania založený na kvalite a výkonnosti, a prilákanie špičkových odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Cieľom je vytvoriť moderné, kvalitné a dôveryhodné vysoké školstvo, ktoré bude atraktívne pre študentov aj spoločnosť,“ uviedlo ministerstvo školstva. Drucker zdôraznil, že ich cieľom je, aby sa slovenské vysoké školy stali prvou voľbou pre maturantov, a aby tak zastavili odliv talentov a posilnili dôveru v slovenské vysoké školstvo.