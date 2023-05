V rebríčku TOP univerzít sveta sú aj štyri zo Slovenska

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave patrí k najlepším univerzitám sveta. Vyplýva to z rebríčka The Center for World University Rankings, podľa ktorého patrí UK k 3,3 percenta najlepších univerzít na svete.

UK sa v rebríčku umiestnila na 661. mieste a je zároveň najlepšou slovenskou vysokou školou. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Hodnotili viac ako 20-tisíc inštitúcií a zverejnili zoznam najlepších 2 000 univerzít. V rebríčku sa umiestnila na 1 435. mieste Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na 1 637. mieste Slovenská technická univerzita v Bratislave a na 1 933. mieste Technická univerzita v Košiciach.