Študenti vyzývajú riaditeľov a rektorov škôl na udelenie voľna 17. novembra, spúšťajú aj nový web

Mládežnícke organizácie združené v platforme FutureTalks vyzývajú tých riaditeľov a rektorov škôl, ktorí neudelili voľno na 17. novembra, aby tak urobili. Zdôrazňujú, že je to sviatok slobody a študentskej odvahy, a mladí si zaslúžia priestor, aby sa zapojili.
„Chceme byť lídrom v medzigeneračnom dialógu. Budujeme priestor, kde mladí hovoria sami za seba a kde ich názor bude mať reálnu váhu. Naším cieľom je vytvoriť platformu, ktorá zastupuje mladých ľudí na Slovensku a ktorú bude musieť štát brať vážne,“ uviedol koordinátor platformy Nikolas Prejsa.
Krajine opäť chýba vízia
Ako dodal, 17. november ukázal, že keď krajina nemá víziu, študenti ju dokážu vytvoriť. „Pred rokom 1989 nemalo Slovensko predstavu, kadiaľ ísť a priniesli ju práve mladí. Dnes je situácia rovnaká. Vízia opäť chýba, a my ju chceme priniesť znovu, tentokrát modernú a otvorenú budúcnosti,“ povedal.
Platforma spája mládežnícke organizácie z celého Slovenska s cieľom viesť vecnú, normálnu a konštruktívnu debatu o tom, kam má Slovensko smerovať. Organizovať bude diskusie, workshopy a stretnutia vo viacerých mestách na Slovensku aj v Česku. „Nepôjdeme len do Bratislavy. Chceme prísť aj do menších miest, všade tam, kde žijú mladí ľudia, ktorí majú chuť riešiť problémy namiesto toho, aby len nadávali,“ vysvetľuje Prejsa.
Harmonogram podujatí budú priebežne zverejňovať na webe a sociálnych sieťach. Na webe futuretalks.sk pripravili jednoduchú anketu. Chcú vedieť, čo mladým chýba, čo ich trápi a čo by im pomohlo, aby zostali žiť na Slovensku. Tieto dáta potom použijú pri tvorbe konkrétnej vízie.
„Ako Mladí SaSkári jednoznačne podporujeme Kriedovú revolúciu. My sme už pred tromi rokmi nakreslili dúhovú vlajku pred maďarský konzulát v Košiciach. Vtedy sme sami riešili, či si to vôbec môžeme dovoliť,“ povedal Prejsa. Dnes to už ľudia neriešia a neboja sa, čo pokladá za obrovský posun.
Tri facky od premiéra
„Ako mladá generácia sme už dlho cítili, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ťahať spolu. Je dôležité nezabúdať, že na nespokojných študentoch stála aj Nežná revolúcia.,“ hovorí spolupredsedníčka Mladé PSKatka Kollárová.
„Pán premiér, ja som zažil domáce násilie a môžem vám povedať, že niekto kto si niečo takéto zažije by nikdy, naozaj nikdy nedokázal povedať, že by študentovi dal tri facky. A to nehovorím o tom, že to hovoríte verejne ako premiér tejto krajiny a teda niekto, kto by nám mal ísť príkladom. Vaše slová, a teda legitimizácia násilia, sú absolútne nekorektné, hrubé a nechutné voči obetiam akéhokoľvek násilia a je to výsmech všetkým študentom a študentkám,“ odkázal premiérovi spolupredseda Mladé PS Patrik Žemla.
Podľa člena predsedníctva Mladé SlovenskoMartina Fellmayera nám 17. november každoročne pripomína, že odvaha a hlas mladých dokážu pohnúť dejinami. „A práve v tomto duchu dnes spúšťame FutureTalks – priestor, kde sa budeme rozprávať o budúcnosti našej krajiny, nie len medzi sebou, ale so všetkými, ktorým na Slovensku záleží,“ povedal.
Predseda mládežníckej organizácie strany Demokrati Generácia DJakub Kubík hovorí, že mladým ľuďom je podsúvaný naratív, že politický názor im môže uškodiť v škole, v práci či vo vlastnej komunite. „Aj preto som rád, že sme založili platformu FutureTalks – priestor, ktorý vytvára bezpečné prostredie pre mladých. Prostredie bez verejného ponižovania, bez strachu z nálepkovania a bez prenasledovania za odlišný politický názor,“ zdôraznil.