Košice podpísali zmluvu na analýzu efektívneho riadenia samosprávy s dvomi univerzitami

Mesto Košice podpísalo zmluvu na analýzu efektívneho riadenia samosprávy s dvomi univerzitami. Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ide o Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Univerzitu Komenského v Bratislave, konkrétne jej Filozofickú fakultu.

Transparentnosť a spravodlivosť

Obaja zhotovitelia by mali pre objednávateľa zrealizovať „Spracovanie strategického dokumentu efektívneho riadenia samosprávy mesta Košice, vrátane odbornej analýzy, návrhu nového modelu riadenia a posúdenia dopadov jeho zavedenia“.

Ako ďalej vyplýva zo zmluvy, univerzity by mali vypracovať analýzu ekonomickej náročnosti a kvality výkonu kompetencií v súčasnom modeli usporiadania, ktorý zahŕňa mesto Košice a jeho 22 mestských častí (MČ).

Taktiež by mali zadefinovať rozsah originálnych i prenesených kompetencií a ich reálne využívanie, zanalyzovať transparentnosť a spravodlivosť vo financovaní vo výkone kompetencií v jednotlivých mestských častiach, a tiež vykonať analýzu ľudských zdrojov a geografickú aj demografickú analýza.

Návrh optimálneho modelu

Podľa zmluvy tiež univerzity majú navrhnúť optimálny model, vyčísliť jeho ekonomické, ale aj kvalitatívne benefity, a tiež zadefinovať potrebné právne kroky na jeho realizáciu. O návrhu tiež musia komunikovať so zástupcami samosprávy a zabezpečiť jeho odbornú oponentúru.

Zhotovovanie analýzy začalo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy. Analýza aktuálneho stavu by podľa dokumentu mala byť hotová do piatich mesiacov, do jedenástich mesiacov by zas mal byť hotový návrh optimálneho modelu. Celé dielo by malo byť zavŕšené do 13 mesiacov od začiatku jeho zhotovovania. Celková cena za dielo je necelých 180-tisíc eur s DPH. Cena je pevná a maximálna a nie je možné prekročiť ju.

„Zmluvné strany nie sú oprávnené akokoľvek navyšovať výšku ceny za dielo uvedenú v tomto článku, a to ani s ohľadom na zvýšenie cien vstupov, rast ekonomických indexov, infláciu, prípadne zmenu menových kurzov, alebo iné dôvody, s výnimkou zmeny sadzby DPH počas účinnosti zmluvy,“ uvádza zmluva.

Rokovania zastupiteľstva

V súčasnosti prebieha debata o viacerých návrhoch na racionalizáciu počtu mestských častí. Návrh podal poslanecký klub v mestskom zastupiteľstve, vlastný priniesol aj jeden zo starostov mestských častí, a ďalší plánujú v Národnej rade SR predložiť jej poslanci.

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva boli predstavené aj ďalšie modely, napríklad štyri mestské časti, model 12+1, ale padol aj návrh na zlúčenie mestských častí Pereš a Lorinčík. Poslanci o návrhoch diskutovali, uzniesli na tom, že berú na vedomie návrhy a riešenia na zmenu počtu MČ, ktoré boli počas rokovania zastupiteľstva predstavené.

Analýza súčasného usporiadania

Pred časom tiež podal generálny prokurátor Maroš Žilinka podnet na Ústavný súd SR, napadol viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende.

Mesto dlhodobo avizovalo, že pripravuje v spolupráci s univerzitami analýzu súčasného usporiadania, tiež by chceli nájsť riešenie pre lepšie a efektívnejšie fungovanie. Samospráva na vyhotovenie analýzy získala externé prostriedky z eurofondov.