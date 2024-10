Stará Ľubovňa sa pýši prvým stredoškolským kampusom v kraji, išlo naň 11 miliónov eur (video+foto)

V Prešovskom kraji vznikol prvý stredoškolský kampus, a to v Spojenej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni. Stredoškolské mestečko tvoria dve organizačné zložky, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola techniky, gastronómie a remesiel.

Investícia do areálu i elokovaného pracoviska školy v Lomničke predstavovala 11 miliónov eur. Kraj ju realizoval v rámci iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky – Catching-up Regions zameranej na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry školy.

Škola je v súčasnosti treťou najväčšou výchovno-vzdelávacou inštitúciou v kraji. Spojenú školu v Starej Ľubovni navštevuje viac ako 750 žiakov vrátane jej elokovaného pracoviska, priamo v areáli kampusu je ich viac ako 600.

Originálny projekt

„Je to originálny projekt, ktorý nemá obdobu v rámci Slovenska, a teda aj v rámci samosprávnych krajov. Máme tu stredoškolský kampus, ktorý poskytuje vzdelávanie nielen v rámci učebného procesu, ale aj v rámci mimoškolských činností, praktických činností a podobne,“ poznamenal vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman počas pondelkovej prezentácie ukončených investičných aktivít.

Vďaka európskym fondom a kraju sa podarilo zmodernizovať nielen priestory školy, ale aj dielne, jedáleň aj internát. V areáli vybudovali novú prístavbu, čím škola získala dielne pre cukrársku výrobu a výučbu barbeque. V podkroví školy pribudlo nové multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum, vznikol tiež nový komplex s cvičným hotelom. Súčasťou areálu je aj moderný športový areál a oddychové zóny.

Modernizácia elokovaného pracoviska

Modernizáciou prešlo aj elokované pracovisko v Lomničke, kde je vybudovaný nový objekt pre praktické vyučovanie so zameraním na spracúvanie dreva, stavebníctvo a výrobu potravín. Zároveň tak vzniklo náborové centrum pre podporu mladých ľudí zo sociálne-znevýhodneného prostredia.

Podľa Mariána Poliščáka, ktorý je poverený riadením Spojenej školy, žiaci vnímajú spojenie veľmi pozitívne. „Snažíme sa pre nich robiť aktivity, ktoré zabezpečia, aby sa kolektívy zohrali, stmelili. Sú však veľmi flexibilní,“ poznamenal.

Kým do stavieb v rámci areálu kampusu a elokovaného pracoviska išlo 8,8 milióna eur, ďalšie dva milióny smerovali do zázemia školy. Ako avizoval predseda PSK Milan Majerský, plánovaná je aj ďalšia investícia, smerovať bude do vybudovania technických dielní. Celkovo na stavbu by malo ísť 3,8 milióna eur, a 1,7 milióna eur na materiálno-technické vybavenie.