Riaditeľka popradskej školy prehovorila o incidente v súvislosti s prednáškou Fica, sloboda prejavu má svoje hranice

Riaditeľka popradskej školy prehovorila o incidente. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) mal v piatok 7. novembra na Spojenej škole Dominika Tatarku prednášať o zahraničnej politike. Pred školou ho na chodníku však čakali hanlivé nápisy. Okrem týchto nápisov bolo na chodníku kriedou namaľované aj srdce v ukrajinských farbách. Študent, ktorý ich napísal, bol vypovedať aj na polícii.
„Incident, ktorý sa odohral pred hlavným vchodom našej školy vyvolal vlnu reakcií, otázok, emócií – a žiaľ, aj nepravdivých interpretácií. Cítim potrebu sa k tomu vyjadriť aj ako riaditeľka školy, ale aj ako človek, ktorý celý svoj profesijný život zasvätil výchove a vzdelávaniu mladých ľudí,“ povedala v úvode riaditeľka školy Mária Vojtaššáková.
Riaditeľka sa dištancuje od politických manipulácií
Škola sa podľa nej ocitla v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelávania. Riaditeľka vyjadrila ľútosť, že sa politické názory dostali do priestoru, ktorý mal byť bezpečným miestom pre rast, dialóg a vzájomný rešpekt. Zdôraznila, že sa dištancuje od akýchkoľvek politických manipulácií.
Ficovi zrušili prednášku na škole v Poprade, dôvodom však podľa premiéra neboli vulgárne odkazy na chodníku
„Nikdy som nekandidovala za žiadnu politickú stranu, nikdy som nevystupovala v mene žiadnej ideológie. Moja jediná lojalita patrí deťom, kolegom a hodnotám, ktoré škola má stelesňovať,“ zdôraznila Vojtaššáková. Vysvetlila, že z podnetu vlády SR sa mala uskutočniť beseda s premiérom. Škola podľa jej slov pristúpila k tejto situácii zodpovedne.
„Prebehol prieskum medzi rodičmi, na základe ktorého 18 percent z nich odhlásilo svoje deti z účasti. Ich rozhodnutie sme plne akceptovali a zabezpečili sme pre týchto žiakov náhradné vyučovanie,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že pred besedou však nastal incident, pri ktorom mladý muž napísal pred hlavný vchod vulgarizmy na adresu premiéra.
Je za slušné a kultivované vyjadrenia názoru
„Privolanie polície zamestnancom školy v čase, keď som žiadala neznámeho, aby v svojej činnosti nepokračoval, nebolo aktom pomsty, ale reakciou na jeho konanie, ktoré v danom momente vyvolávalo obavy. To, že išlo o nášho žiaka, sme zistili až neskôr,“ priblížila riaditeľka, ktorá si stojí za tým, že v tej chvíli konala nie ako sudca, ale ako zodpovedná osoba.
Študenti popradskej školy, ktorú mal navštíviť Fico, spísali výzvu. Nechcú, aby bola zneužívaná na politické ciele
„Zdôrazňujem, že na uvedeného žiaka som trestné oznámenie nepodala,“ dodala Vojtaššáková s tým, že rozumie tomu, že mladí ľudia hľadajú spôsoby, akými vyjadriť svoje názory. Súčasne vyzdvihla žiakov, ktorí zvolili kultivovanú a slušnú formu vyjadrenia názoru. Ako však riaditeľka školy podotkla, sloboda prejavu má svoje hranice.
„Rešpekt k druhým, k verejnému priestoru a k pravidlám spolužitia je základom každej demokratickej spoločnosti,“ uzavrela Vojtaššáková.