Riaditeľka popradskej školy prehovorila o incidente v súvislosti s prednáškou Fica, sloboda prejavu má svoje hranice

V piatok 7. novembra mal premiér Robert Fico prednášať na Spojenej škole Dominika Tatarku o zahraničnej politike.
Premiér SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Riaditeľka popradskej školy prehovorila o incidente. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) mal v piatok 7. novembra na Spojenej škole Dominika Tatarku prednášať o zahraničnej politike. Pred školou ho na chodníku však čakali hanlivé nápisy. Okrem týchto nápisov bolo na chodníku kriedou namaľované aj srdce v ukrajinských farbách. Študent, ktorý ich napísal, bol vypovedať aj na polícii.

Incident, ktorý sa odohral pred hlavným vchodom našej školy vyvolal vlnu reakcií, otázok, emócií – a žiaľ, aj nepravdivých interpretácií. Cítim potrebu sa k tomu vyjadriť aj ako riaditeľka školy, ale aj ako človek, ktorý celý svoj profesijný život zasvätil výchove a vzdelávaniu mladých ľudí,“ povedala v úvode riaditeľka školy Mária Vojtaššáková.

Riaditeľka sa dištancuje od politických manipulácií

Škola sa podľa nej ocitla v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelávania. Riaditeľka vyjadrila ľútosť, že sa politické názory dostali do priestoru, ktorý mal byť bezpečným miestom pre rast, dialóg a vzájomný rešpekt. Zdôraznila, že sa dištancuje od akýchkoľvek politických manipulácií.

Nikdy som nekandidovala za žiadnu politickú stranu, nikdy som nevystupovala v mene žiadnej ideológie. Moja jediná lojalita patrí deťom, kolegom a hodnotám, ktoré škola má stelesňovať,“ zdôraznila Vojtaššáková. Vysvetlila, že z podnetu vlády SR sa mala uskutočniť beseda s premiérom. Škola podľa jej slov pristúpila k tejto situácii zodpovedne.

Prebehol prieskum medzi rodičmi, na základe ktorého 18 percent z nich odhlásilo svoje deti z účasti. Ich rozhodnutie sme plne akceptovali a zabezpečili sme pre týchto žiakov náhradné vyučovanie,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že pred besedou však nastal incident, pri ktorom mladý muž napísal pred hlavný vchod vulgarizmy na adresu premiéra.

Je za slušné a kultivované vyjadrenia názoru

Privolanie polície zamestnancom školy v čase, keď som žiadala neznámeho, aby v svojej činnosti nepokračoval, nebolo aktom pomsty, ale reakciou na jeho konanie, ktoré v danom momente vyvolávalo obavy. To, že išlo o nášho žiaka, sme zistili až neskôr,“ priblížila riaditeľka, ktorá si stojí za tým, že v tej chvíli konala nie ako sudca, ale ako zodpovedná osoba.

Zdôrazňujem, že na uvedeného žiaka som trestné oznámenie nepodala,“ dodala Vojtaššáková s tým, že rozumie tomu, že mladí ľudia hľadajú spôsoby, akými vyjadriť svoje názory. Súčasne vyzdvihla žiakov, ktorí zvolili kultivovanú a slušnú formu vyjadrenia názoru. Ako však riaditeľka školy podotkla, sloboda prejavu má svoje hranice.

Rešpekt k druhým, k verejnému priestoru a k pravidlám spolužitia je základom každej demokratickej spoločnosti,“ uzavrela Vojtaššáková.

