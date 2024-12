Školstvo na Slovensku čakajú zmeny, kľúčovým úspechom končiaceho sa roka bola Nežná revolúcia vo vzdelávaní

Kľúčovým úspechom končiaceho sa roka 2024 bolo v rezorte školstva prijatie balíka zákonov nazvaného Nežná revolúcia vo vzdelávaní. Pre agentúru SITA to uviedol Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Ministerstvo zdôraznilo, že zmeny vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády zavádzajú postupne, pričom rešpektujú to, čo už funguje. Medzi schválenými zmenami rezort školstva spomenul napríklad zmenu financovania materských škôl.

Financovať materské školy bude štát

To sa presunulo zo samospráv na štát, od nového roka budú teda financované rovnakým spôsobom ako základné či stredné školy. Okrem toho štát investuje aj do rozširovania kapacít materských škôl.

„Ministerstvo školstva chce postupnými krokmi znížiť vekovú hranicu povinného predprimárneho vzdelávania už pre deti od troch rokov, čo je trend, ktorý podľa výsledkov krajín, ktoré ho zaviedli, prináša pozitívne výsledky,“ uviedlo MŠVVaM SR.

Regulácia mobilných telefónov

Medzi ďalšie významné zmeny patrí napríklad aj regulácia používania mobilných telefónov na školách. Od začiatku nového roka bude pre žiactvo prvého až tretieho ročníka ZŠ platiť úplný zákaz používania mobilov v priestoroch školy.

Od štvrtého ročníka, respektíve v prvom až štvrtom ročníku osemročných gymnázií, bude môcť o výnimke zo zákazu rozhodnúť učiteľ pre potreby vzdelávania, prípadne ak to bude vyžadovať štátny vzdelávací program.

Ministerstvo tiež pripravilo pre rodičov a učiteľov informačné materiály, ktoré zmeny približujú, a ktoré je možné nájsť na jeho webe. Rezort školstva sa tiež usiluje o odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl, na tento účel bola vyhlásená i výzva.

Čaká nás najväčia reforma stredných škôl

„Zámerom výzvy je rozšíriť kapacity na základných školách prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Zároveň je cieľom v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 percent,“ uviedlo ministerstvo.

Očakáva, že do konca roka 2026 by vďaka tomu mohla byť odstránená dvojzmenná prevádzka na minimálne 35 ZŠ.

„Slovensko čaká najväčšia reforma stredných škôl za posledných 30 rokov. Cieľom je vytvoriť kvalitné, moderné a efektívne školy, ktoré pripravia študentov na univerzity, trh práce i celoživotné vzdelávanie. Výsledkom má byť menej predimenzovaných a neefektívnych škôl a viac moderných vzdelávacích inštitúcií so silným manažmentom a špičkovým vybavením,“ uviedol ďalej rezort školstva a dodal, že na jeho výzvu zareagovali všetky samosprávne kraje s takmer 70 optimalizačnými projektmi rôzneho druhu.

Prioritou je aj inklúzia

Cieľom je spájanie SŠ do silnejších celkov s lepším manažmentom, nielen znižovanie počtu budov. Ministerstvo spustilo i najväčšiu digitalizáciu škôl v histórii Slovenska, a to cez program DigiEDU. Do tejto oblasti by malo smerovať 225 miliónov eur. Medzi priority rezortu patrí aj desegregácia a inklúzia.

„V roku 2025 sa bude Ministerstvo školstva zameriavať najmä na zlepšenie financovania regionálneho školstva a optimalizáciu siete základných a stredných škôl, ktoré vzišli z nedávno publikovanej revízie výdavkov na regionálne školstvo,“ avizuje ministerstvo.

Za výzvy, ktoré ho čakajú v nadchádzajúcom roku označilo napríklad nedostatočné financovanie školstva, problematiku normatívneho financovania škôl, kde je systém síce štandardný, no komplikovaný a v niektorých prípadoch i nespravodlivý.

Rovnako zaradilo medzi výzvy vysoký počet malých základných škôl, nízku efektivitu odborného vzdelávania, nedostatočnú podporu znevýhodnených žiakov či zanedbanú školskú infraštruktúru.

Drucker bude rokovať s odbormi

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) plánuje v novom roku pokračovať v rokovaniach so školskými odbormi, ktoré v polovici decembra vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Ako dodal, ich požiadavkám rozumie a podporuje snahy o spravodlivé odmeňovanie v školstve.

Ďalšie rokovania by sa mali týkať toho, odkedy bude platy v školstve možné zvýšiť, a aké bude toto zvýšenie. Minister spomína zvyšovanie na úrovni piatich až siedmich percent. Zvýšenie platov o sedem percent by znamenalo dodatočné ročné náklady vo výške približne 380 miliónov eur.

„Predpokladá, že v roku 2025 bude rezort schopný vytvoriť realokáciou priestor na valorizáciu miezd okolo 90 – 95 miliónov eur. No zároveň so zvyšovaním platov bude požadovať aj zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu pre nevyhnutné zmeny – od optimalizácie siete škôl až po efektívnejšie financovanie,“ uzavrelo ministerstvo školstva.