Šéf odborárov Ondek kritizuje časté striedanie ministrov školstva, za veľmi dôležitú označil kurikulárnu reformu

Časté striedanie ministrov školstva je veľkým nedostatkom v riadení školstva. Pre agentúru SITA to povedal predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ školstva) Pavel Ondek.

Za problematické označil to, že ak minister začne svoju prácu a je nútený skončiť z politických príčin, je to zlé ako pre samotný rezort, tak aj pre zamestnancov v školstve, pretože žijú v neistote.

Šéf školských odborárov

Ondek poznamenal, že len počas končiaceho sa školského roka sa na poste ministra školstva vystriedali štyria ľudia, a to Branislav Gröhling (Sloboda a Solidarita), Eduard Heger (Demokrati), následne Ján Horecký a aktuálny minister Daniel Bútora. Zdôraznil tiež, že od roku 1989 máme 24. ministra školstva.

Šéf školských odborárov považuje za potrebné, aby sa situácia ustálila, pretože školstvo potrebuje pokoj a rozvážnych ministrov. Potrebná je podľa neho i budúca optimalizácia. „Nehovorím o reforme, lebo to slovo sa omieľa stále a už začína byť pomaly archaizmom,“ dodal.

Hektický rok

„Školský rok, ktorý sa práve končí, bol veľmi hektický. Na začiatku sme ešte nevedeli, koľko finančných prostriedkov príde do školstva, hoci sľuby politikov pred voľbami boli jasné, a mali to aj v programovom vyhlásení tí, ktorí boli vo vláde. Potom prišla do toho energetická kríza, kde sme museli riešiť, aj zo strany odborov, zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov,“ hodnotí Ondek školský rok 2022/2023.