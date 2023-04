Gröhling: Od septembra 2024 hrozí koniec polovice asistentov učiteľa na školách

Bývalý minister školstva a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS) upozorňuje, že od septembra 2024 hrozí koniec polovice asistentov učiteľa na školách.

Minúť chcú všetky peniaze z eurofondov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podľa neho plánuje minúť na asistentov všetky prostriedky z eurofondov v školskom roku 2023/2024. Na sociálnej sieti tak reagoval na zámer ministerstva školstva, ktoré avizovalo plán spustiť od septembra tohto roka ďalší eurofondový plán na asistentov.

„Za jeden školský rok majú minúť všetky eurofondové peniaze na asistentov. Toto neznie zle, lenže ak sa minú eurofondy, na ďalšie roky ostáva len štátny rozpočet. A tam ministerstvo plánuje také nízke financovanie asistentov zo štátu, že v septembri 2024 zrejme polovica z nich skončí,“ varuje Gröhling. Riešenie vidí vo financovaní asistentov a podporných tímov zo štátneho rozpočtu.

Celá alokácia sa minie naraz

V budúcom školskom roku by na podporné tímy malo smerovať približne 200 miliónov eur z eurofondov. Spolu so štátnymi zdrojmi by malo ísť o viac ako 230 miliónov eur. Podľa bývalého šéfa rezortu školstva sa tak minie celá alokácia naraz.

„Keďže sa eurofondové peniaze minú už za jeden školský rok, zvyšné roky môžu byť asistenti financovaní iba štátom. Ministerstvo ale na asistentov a podporné tímy plánuje oveľa menšie výdavky,“ uviedol.

Argumentuje zákonom v parlamente, podľa ktorého by v roku 2024 malo smerovať na podporné opatrenia 39 miliónov eur, o rok neskôr 118 miliónov eur a v roku 2026 by to malo byť 149 miliónov.

„Tieto čísla potvrdzujú, že od septembra 2024 počet asistentov a podporných tímov oproti dnešku rapídne klesne,“ tvrdí Gröhling.

Financovanie zo štátneho rozpočtu

Pre pokračovanie asistentov a podporných tímov na školách je podľa bývalého ministra školstva potrebné ich financovanie zo štátneho rozpočtu, tak ako v iných európskych štátoch, a tak, ako to od nás požaduje Európska únia (EÚ).

Minutie celej alokácie v jednom roku je podľa neho síce možnosť, no v takom prípade by s tým mal rátať aj štátny rozpočet.

„Aktuálne to vyzerá tak, že síce v septembri tohto roku narastie počet pozícií o tisíc, v septembri 2024 vyše 50 % týchto zamestnancov na školách pokračovať nebude,“ uzavrel.

Nový národný projekt

Ministerstvo školstva avizovalo nový národný projekt, vďaka ktorému by mohli od septembra pokračovať podporné pozície. Mal byť financovaný zo zdrojov EÚ, konkrétne z Programu Slovensko.

Jeho cieľom je zastabilizovať pozície, ktoré boli dosiaľ financované z rozličných projektov zo zdrojov EÚ, týka sa to napríklad školských podporných tímov, pozícií pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ale tiež školských digitálnych koordinátorov.

Okrem prostriedkov na udržanie existujúcich pozícií sú v projekte vyčlenené aj prostriedky na navýšenie počtu asistentov a pozícií v školských podporných tímoch približne o tisíc. V tlačovej správe o tom informovalo MŠVVaŠ SR.

„Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. septembra 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. septembra 2026 (najmä školské podporné tímy),“ vysvetľuje rezort školstva. Doplnil, že financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu by malo byť súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní.