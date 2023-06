Školskí odborári kritizujú tretiu hodinu telocviku a apelujú na prezidentku i vládu, aby sa obrátili na Ústavný súd

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ školstva), prezident Zväzu školských asociácií a združení SR Pavel Sadloň a prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková apelujú na prezidentku Zuzanu Čaputovú, vládu, ale aj na poslancov, ktorí v Národnej rade (NR) SR nepodporili zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy pre základné školy, aby predmetnú legislatívu dali na ústavný súd pre jeho nesúlad s ústavou SR.

Zákon je vraj prikrátky

Požadujú tiež pozastavenie jeho účinnosti. Kritizujú, že zákonodarcovia nerešpektovali pripomienky hlavy štátu, ktorá im už raz zákon vrátila na opätovné prerokovanie, ale ani odporúčania stavovských a profesijných organizácií, OZ školstva, Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) ani samotného ministerstva školstva.

Zákon je podľa nich nesystémový a čas na jeho uvedenie do praxe prikrátky. OZ školstva to uvádza na svojej webstránke.

Chýbajú kapacity

Podľa školských odborárov školám chýbajú kapacity na výučbu telocviku v takomto rozsahu, čo bude vplývať na utváranie rozvrhu. Hodiny telesnej výchovy budú i v popoludňajších hodinách, čo podľa OZ školstva ovplyvní aj mimoškolskú záujmovú činnosť. Poukazuje i na to, že školám chýba dostatok kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy.

„V neposlednom rade zavedenie 3. hodiny telesnej výchovy zníži počet hodín iných vyučovacích predmetov, čo bude mať za následok zníženie úrovne vzdelávania v daných predmetoch. Odborový zväz školstva podporuje myšlienku, ktorej cieľom je zvýšiť fyzickú zdatnosť detí a boj proti obezite, nie však krokmi, ktoré sa majú realizovať v krátkom čase a bez adekvátnej podpory,“ uvádza OZ školstva.

Deti majú cvičiť na chodbách

Školskí odborári považujú za neprijateľné, aby deti cvičili na chodbách, a tiež to, aby telocvik vyučovali pedagógovia bez potrebnej kvalifikácie, pretože to môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti žiakov. K úrazom a ohrozeniu zdravia žiakov môže podľa OZ školstva viesť i to, ak sa budú musieť v preplnených telocvičniach deliť o nedostatočné priestory na cvičenie so spolužiakmi.

„Okrem toho považujeme zákon za diskriminačný, pretože sa nevzťahuje na všetkých žiakov. Sú z neho vylúčené školy, ktoré majú menej ako päť tried, školy, ktoré nemajú telocvičňu, žiaci štvrtého ročníka v cirkevných základných školách. Ak poslanci bojujú proti obezite detí a ide im o to, aby mali deti viac pohybu, tak sa tu natíska otázka, prečo boli mnohé deti z tohto zámeru vyňaté,“ uviedli školskí odborári.

Tri hodiny telesnej výchovy týždenne

Od 1. septembra tohto roka budú mať žiaci na základných školách tri hodiny telesnej výchovy do týždňa. Poslanci prelomili veto prezidentky, ktorá navrhovala posunúť účinnosť schváleného zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a na to, či škola disponuje telocvičňou.

Čaputová upozornila na viacero problémov, ktoré by na základe prijatého zákona školám vznikli. Zákon sa rozhodla vrátiť aj na základe odborných stanovísk ministerstva školstva, ŠŠI, predstaviteľov profesijných organizácií regionálneho školstva a OZ školstva.

Vyplýva z nich, že schválený zákon by bol v praxi s účinnosťou od 1. septembra 2023 nevykonateľný aj pre tie školy, ktoré majú prístup k telocvični a spôsobil by závažný zásah do výchovno-vzdelávacej činnosti škôl.

Zákon schválili, ale…

Návrh novely školského zákona predložila do Národnej rady SR skupina poslancov z hnutí OĽaNO a Sme rodina. Parlament v máji schválil, že od septembra tohto roka budú mať žiaci základných škôl povinné minimálne tri hodiny telesnej výchovy týždenne a stredoškoláci dve.

Zároveň schválil aj pozmeňujúci návrh, ktorý stanovil odklad jej účinnosti do 1. septembra 2025 pre školy, ktoré nemajú k 31. augustu 2023 prístup k telocvični. Tento odklad o dva roky platí aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl.

Je to z dôvodu, že vo štvrtom ročníku je v aktuálnom rámcovom učebnom pláne k dispozícii len jedna disponibilná hodina, ktorú cirkevné školy väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.