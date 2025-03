SaS navrhuje možnosť prerušiť doktorandské štúdium po dobu poberania rodičovského príspevku

Poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký navrhujú zakotviť v zákone možnosť prerušiť doktorandské štúdium po dobu poberania rodičovského alebo materského príspevku.

Nejednotné prerušenie

Ako ozrejmili v predloženom materiáli, v súčasnosti právna úprava ponecháva dĺžku prerušenia ponecháva na študijných poriadkoch jednotlivých vysokých škôl. Tieto ale dĺžku prerušenia doktorandského štúdia stanovujú nejednotne, a niekde je dané obdobie kratšie, ako dĺžka poberania rodičovského príspevku.

„Podľa zákona o vysokých školách študenti doktorandského štúdia môžu prerušiť doktorandské štúdium, pričom dĺžku prerušenia určujú študijné poriadky jednotlivých vysokých škôl. Vo väčšine prípadov dané študijne poriadky dovoľujú prerušiť štúdium na dva roky, v prípade prerušenia štúdia z dôvodu poberania materského, resp. rodičovského príspevku na tri roky,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zjednotenie podmienok

Existujú ale aj prípady a výnimky, kedy doktorandi nemôžu prerušiť štúdium počas poberania materského alebo rodičovského príspevku. Predložený návrh má za cieľ zjednotiť podmienky a explicitne zaviesť do zákona, že doktorandské štúdium možno prerušiť po dobu čerpania materského alebo rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok možno čerpať kým nemá dieťa tri roky, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do šiestich rokov veku.

Novela zákona má za cieľ zlepšiť skĺbenie rodinného a pracovného života u doktorandov a doktorandiek. V tomto smere predkladatelia poznamenali, že v danej oblasti Slovensko výrazne zaostáva, najmä v porovnaní s inými štátmi Európskej únie.

Nízky záujem o štúdium

Nemožnosť skĺbiť rodičovstvo a doktorandské štúdium podľa nich vedie k nižšiemu záujmu o doktorandské štúdium. Zlepšenie podmienok by podľa nich mohlo prispieť k zvýšeniu záujmu o toto štúdium.

„V súčasnosti právna úprava vo všeobecnej rovine deklaruje povinnosť vysokej školy vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky, alebo o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Uvedené ustanovenie ďalej ukladá vysokej škole povinnosť prihliadať na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia,“ píšu navrhovatelia ďalej v dôvodovej správe.

Podotýkajú ale, že predmetná úprava sa javí ako nevyhovujúca. Dané ustanovenie považujú za vágne a v praxi nevedúce k prijatiu študijných poriadkov, ktoré by zohľadnili celú dĺžku poberania materského a rodičovského príspevku.

Za pridanú hodnotu návrhu pre doktorandov a doktorandky považujú predkladatelia najmä zjednotenie podmienok prerušenia štúdia naprieč vysokými školami.

„Ako predkladatelia zákona máme za to, že v oblasti skĺbenia pracovného a súkromného života by nemala byť časť študentov a študentiek diskriminovaných a mal by sa voči ním uplatňovať rovnaký prístup,“ dodali. Ak by poslanci predmetnú novelu zákona schválili, zmeny by mohli nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka.