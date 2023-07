Neprijatie dieťaťa do materskej školy vykompenzuje rodičovský príspevok, nebude však pre všetkých rovnaký

Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov budú môcť od nového školského roka aj naďalej dostávať rodičovský príspevok v rovnakej výške, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy. V štátnych materských školách je dlhodobým problémom nedostatok miest, a preto najmä mladšie deti často do materských škôl neprijmú.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na svojom blogu odhadla, koľko bude toto opatrenie štát stáť a ktoré príjmové skupiny rodičov na tom finančne najviac získajú.

Výdavky štátneho rozpočtu

RRZ pomocou modelu simulovala celkové výdavky zavedenia predĺženého rodičovského príspevku a jeho vplyv na disponibilné príjmy rodín s deťmi. „Podľa nášho odhadu sa výdavky štátneho rozpočtu zvýšia o približne 40 miliónov eur ročne,“ uviedli predstavitelia RRZ. Najviac sa pritom priemerné disponibilné príjmy zvýšia rodinám v dvoch najvyšších príjmových kategóriách.

Dôvodom je, že najviac miest v škôlkach chýba práve v Bratislavskom kraji, v ktorom sú najvyššie príjmy rodín, aj keď zároveň aj najvyššie ceny súkromných škôlok.

„Čo sa v skutočnosti udeje, koľko rodičov zareaguje na uvedenú zmenu zákona a bude žiadať o predĺžené poberanie rodičovského príspevku, uvidíme už na jeseň v údajoch ústredia práce a sociálnych vecí,“ tvrdí RRZ.

Okrem priamych nákladov na rodičovské príspevky spôsobuje prijatá legislatívna zmena aj ďalšie náklady pre štátny rozpočet. Manžel, či manželka na predĺženej rodičovskej dovolenke totiž umožní svojmu zákonnému partnerovi znížiť si základ dane z príjmu fyzických osôb o nezdaniteľnú časť na nepracujúceho manžela, či manželku.

Zníženie základu dane

To doteraz bolo možné len pre rodičov detí do troch rokov, prípadne detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Teraz bude možné využiť zníženie základu dane na manžela alebo manželku dokonca bez ohľadu na to, či dieťa do šesť rokov prijali alebo neprijali do materskej školy.

Posledná otázka znie, či je prijaté opatrenie v súlade s cieľmi sociálnej politiky štátu. „Rodičom s viacerými deťmi do šesť rokov táto novela nepomáha so všetkými zvýšenými nákladmi napríklad v súkromnej škôlke. Predĺženie poberania rodičovského príspevku tiež znižuje motiváciu rodičov – obvykle matiek – aby sa vrátili na trh práce a začali vykonávať pracovnú činnosť,“ upozorňujú predstavitelia rozpočtovej rady.

Demotivačný charakter

Príspevok totiž štát vypláca rodičom nezávisle od toho, či má poberateľ príjem z pracovnej činnosti. Demotivačný charakter sa môže prejaviť najmä v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti, kde rodičia s nízkou kvalifikáciou nebudú mať dostatočnú motiváciu vrátiť sa na trh práce.

„Aj podľa výsledkov našich simulácií pravdepodobnostným modelom – predĺženie poberania rodičovského príspevku povedie k zníženiu motivácie pracovať, pričom najväčší pokles sa podľa očakávania týka skupiny žien s malými deťmi,“ dodali predstavitelia RRZ.