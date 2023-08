SaS chce stopnúť vyberanie poplatkov od rodičov za materské školy, financovanie by podľa Gröhlinga zabezpečili inak

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce presadzovať financovanie materských škôl štátom, a to prostredníctvom presného fixného a garantovaného normatívu na dieťa tak, ako je to aj v prípade základných a stredných škôl.

SaS by takto chcela ukončiť prax vyberania poplatkov od rodičov za materské školy, ktorými si samosprávy podľa strany kompenzujú výpadky v rozpočte. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda strany a bývalý minister školstva Branislav Gröhling.

Koniec vysokých poplatkov

„Takýmto spôsobom sa aj ukončí systém, keď mesto naozaj nedokáže utiahnuť fungovanie materskej školy a musí vyberať také obrovské poplatky od rodičov za deti v materských školách,“ povedal bývalý šéf rezortu školstva. Liberáli nechcú, aby boli materské školy financované mestami a obcami, z podielových daní, tak, ako to bolo doteraz.

Gröhling pripomenul, že materské školy dosiaľ financie nemali garantované, a neboli ani nárokovateľné, keďže zákon nedefinuje výšku prostriedkov, ktoré by škôlka mala dostať od zriaďovateľa. Financovanie by sa podľa neho zavedením normatívu malo zastabilizovať, no zriaďovateľmi by i naďalej ostali mestá a obce.

Samosprávy prišli o časť rozpočtu

Gröhling označil za príčinu zdražovania materských škôl balíček opatrení, ktoré schválilo hnutie OĽaNO a priatelia spolu s extrémistami, a ktorý podľa bývalého ministra školstva pripravil samosprávy o značnú časť ich rozpočtu. Výpadky si podľa neho kompenzujú pýtaním poplatkov od rodičov, či už za materské školy, školské kluby detí alebo základné umelecké školy.

SaS chce priniesť riešenie, ktoré by pomohlo ako rodičom, tak i samosprávam. Dané riešenie ale podľa neho potrebuje celospoločenskú dohodu i dohodu politických strán naprieč politickým spektrom. Gröhling vyzval ostatné politické subjekty, aby deklarovali záujem o budúce riešenie s financovaním materských škôl.

Ďalšie miesta v materských školách

Bývalý minister školstva zdôraznil i potrebu dobudovať miesta v materských školách. Na to sú podľa neho určené prostriedky z eurofondov či z Plánu obnovy. Členka Rady pre budúcnosť školstva strany SaS Saskia Repčíková poukázala i na to, že normatív by mohol pomôcť zlepšiť aj finančné ohodnotenie pedagógov a pedagogičiek v škôlkach.

Výzvy vníma aj v oblasti vzdelávania učiteľstva materských škôl, kde kde podľa nej žiadúce, aby postupne nadobúdali vyššie, prinajmenšom bakalárske vzdelanie, keďže aktuálne je postačujúce stredoškolské vzdelanie. Za výzvu označila aj prítomnosť odborných zamestnancov, ako sú školský psychológ či školský logopéd, v materských školách či vytvorenie inkluzívnejšieho prostredia v škôlkach.