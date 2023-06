Problémom rómskych komunít sú nedostatočné kapacity škôlok a škôl, obce sa môžu zapojiť do výziev z Plánu obnovy

Nedostatočné kapacity v predškolských a školských zariadeniach sú dlhodobými problémami najmä v obciach s prítomnosťou rómskych komunít.

Konštatuje to Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý má prvýkrát v histórii príležitosť pozitívne ovplyvniť rozšírenie kapacít základných, materských škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky.

O probléme informuje v tlačovej správe Michal Šľachta z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Vyše deväťtisíc miest

Úrad poskytuje technickú asistenciu oprávneným žiadateľom, konzultácie a informuje ich o možnosti čerpať finančné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR na zvýšenie kapacít v základných a materských školách.

ÚSVRK má pozíciu sprostredkovateľa časti úloh v štyroch výzvach Plánu obnovy, ktoré sú súčasťou výzvy na Zvýšenie kapacít základných škôl, Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl a na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl.

„Naším cieľom je podporiť čo najvyššie zvyšovanie kapacít materských škôl. Zároveň pomôžeme vytvoriť pre obce také podmienky, aby boli pripravené čeliť možnému zvýšenému počtu žiadostí o prijatie do materských škôl z dôvodu zavedenia právneho nároku na miesto v materskej škole od 3 rokov veku dieťaťa. V materských školách sa tak má zabezpečiť vyše deväťtisíc miest,“ uviedol Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, podľa ktorého je zároveň filozofiou úradu vyhnúť sa v čo najvyššej miere prehlbovaniu segregácie.

Podstatou podľa Hera je, aby bolo zabezpečené čo najkvalitnejšie a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu, a preto vyzýva obce, aby sa zapojili do výziev zverejnených na stránke rezortu školstva a vytvorili kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie detí.

Rozpočet je 135,5 miliónov

Aktuálne sú otvorené výzvy na rozšírenie kapacít MŠ, na elimináciu dvojzmennej prevádzky, na zvýšenie kapacít základných škôl a na projektovú dokumentáciu pre základné školy s dvojzmennou prevádzkou.

Výzva na projektovú dokumentáciu je otvorená do 31. júla, a to až do vyčerpania alokácie. V rámci ostatných výziev sa obdobie oprávnenosti výdavkov končí dnešným dňom.

Celkový rozpočet na výzvu v rámci zvyšovania kapacít materských škôl je 135,5 mil. eur, pričom cieľom je navýšenie aspoň o 9 107 miest.

Na zvýšenie kapacít základných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky je alokovaný rozpočet 123,3 mil. eur. Cieľom je odstrániť dvojzmennú prevádzku v minimálne 35 školách.

Oprávnenosť zistia podľa kritérií

V prvom rade musia byť žiadatelia oprávnení, čo zistia podľa stanovených kritérií v samotných výzvach. Zároveň musia zvýšiť kapacity základnej alebo materskej školy minimálne o 10 miest.

Pri dvojzmenných prevádzkach je povinnosťou, aby bola daným projektom dvojzmennosť odstránená.

Medzi ďalšie podmienky poskytnutia príspevku patrí napríklad aj vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov alebo samotné dodržanie princípu 3D, ktorý znamená uplatňovanie zásady desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie.