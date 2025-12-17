Veľkostné koeficienty pre materské a základné školy sa upravia, cieľom je zmiernenie negatívnych finančných dopadov na rozpočty škôl

Nové nariadenie má ovplyvniť materské, základné i stredné školy, internáty, ale aj mzdy odborných a pedagogických zamestnancov.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Školské potreby, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Ministerstvo školstva Školstvo z lokality Slovensko

Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh nariadenia, ktoré určuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Určuje podrobnosti normatívneho financovania, určovania normatívov, normatívnych príspevkov aj ich úpravy na základe dohodovacieho konania, taktiež určuje garantované minimum a postup a podrobnosti financovania záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Východiská a reakcie na nový zákon

Obsahovo vychádza z aktuálne účinného nariadenia vlády, ale zároveň reaguje aj na zmeny v normatívnom financovaní, vyplývajúce z nového zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ako aj na požiadavky z aplikačnej praxe. Jednotlivé ustanovenia sú upravené prehľadnejšie, aby bola ich aplikácia v praxi zrozumiteľnejšia,“ píše sa v schválenom materiáli.

Prináša viaceré úpravy vo vzťahu k normatívnemu financovaniu škôl a školských zariadení, a to na základe skúseností z aplikačnej praxe aj v nadväznosti na záverečnú správu z Revízie výdavkov na základné a stredné školy.

Zmeny pre materské a základné školy

Ide napríklad o zmeny pri uplatňovaní veľkostného koeficientu pre materské a základné školy, po novom sa bude zohľadňovať celkový súčet detí alebo žiakov v materských a základných školách všetkých zriaďovateľov na území obce.

Taktiež sa zníži počet teplotných pásiem na účely určovania normatívu na teplo. Zavádzajú sa aj nové koeficienty pri určovaní normatívov na škôlkarov, ide o deti do troch rokov a deti s ťažšími druhmi zdravotného znevýhodnenia.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ako materiál ozrejmuje, zavádzajú sa aj nové koeficienty „pri určovaní normatívov na deti materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (na deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktoré sú individuálne vzdelávané zo zdravotných dôvodov, individuálne vzdelávané na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktoré boli oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov alebo plnia povinné predprimárne vzdelávanie osobitným spôsobom)“.

Úprava, respektíve zvýšenie, čaká aj existujúce koeficienty pri určovaní normatívov na deti materských škôl. Ide o deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní a na deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktoré sú individuálne vzdelávané zo zdravotných dôvodov.

Rovnako sa zvýši aj existujúci koeficient pri určovaní normatívov na deti materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Stredné školy a internáty

Zvyšovať sa majú aj existujúce koeficienty pri určovaní normatívov na žiakov základných škôl, materiál uvádza žiakov, ktorí sa učia jazyk národnostnej menšiny a žiakov s iným vyučovacím jazykom ako štátnym jazykom, rovnako sa zvýši aj jestvujúci koeficient pri určovaní normatívu na žiakov základných a stredných škôl, vrátane škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Materiál hovorí aj o úprave postupu pri výpočte normatívov pre školské internáty, ktoré zriaďujú regionálne úrady školskej správy. Znižovať sa budú hodnoty zvýšených koeficientov pre základné školy, ktoré majú menej ako 250 žiakov, v obci.

Zmeny ovplyvnia i pedagogických zamestnancov

Upravené budú aj koeficienty k výkonom odbornej činnosti pre zariadenia poradenstva a prevencie a koeficienty kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy v nadväznosti na valorizáciu miezd a platov pedagógov.

Navrhovanými úpravami sa zabezpečuje efektívnejšie využívanie normatívnych finančných prostriedkov, objektívnejšie zohľadnenie rozdielnej mzdovej a prevádzkovej náročnosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov v príslušných školách, zjednotenie postupu financovania školských výchovno-vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy, reálnejšie zohľadnenie finančnej nákladovosti jednotlivých výkonov odbornej činnosti v zariadeniach poradenstva a prevencie, zmiernenie negatívnych finančných dopadov na rozpočty škôl v dôsledku niektorých zmien v zákone o financovaní a vytváranie podmienok pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania,“ píše sa v schválenom návrhu, ktorý bol predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

Dôvodom je, že ide o vykonávací predpis k zákonu o financovaní škôl a školských zariadení, s účinnosťou od 1. januára 2025, pričom nariadenie vlády je potrebné schváliť s rovnakou účinnosťou.

Okruhy tém: Financovanie škôl Materské školy Platy učiteľov Štátny rozpočet Stredné školy Základné školy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk