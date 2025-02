Robert Redhammer bude naďalej pôsobiť na čele Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Na čele Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) bude naďalej pôsobiť Robert Redhammer. Informoval o tom Odbor Komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Verejné vypočutie v rámci výberového konania sa konalo v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, uskutočnilo v utorok 11. februára. Päťčlenná komisia, v ktorej bola zastúpená Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, zahraničný expert i reprezentatívne združenie zamestnávateľov realizovala verejné vypočutie a odporučila Redhammera menovať do funkcie predsedu výkonnej rady SAAVŠ.

Podľa zákona by ho mal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) do funkcie do 28. februára. Šesťročné funkčné obdobie by Redhammerovi malo začať plynúť 1. marca 2025, a potrvá do 28. februára 2031. Pre Redhammera ide o druhé funkčné obdobie na tejto pozícii.

Profesor Redhammer je známym odborníkom v oblasti elektrotechniky. Je výskumníkom, vysokoškolským pedagógom a v rokoch 2011 až 2019 pôsobil ako rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.