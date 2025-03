Poslanci Prešovského kraja schválili optimalizáciu siete stredných škôl, dva projekty neprešli

Spájanie a zmenu zriaďovateľa viacerých škôl v rôznych okresoch v rámci optimalizácie siete stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili na svojom pondelkovom zasadnutí prešovskí krajskí poslanci. Tí odsúhlasili zmeny v školách v okresoch Kežmarok, Humenné, Snina, Stropkov a Svidník. Dva predložené projekty poslanci neschválili.

Ako informoval vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman, župa predložila na rokovanie osem optimalizačných projektov. Šesť z nich poslanci, zväčša tesnou väčšinou hlasov, odsúhlasili. Dva projekty neprešli.

Tri gymnáziá prejdú pod mestá

Prvý z nepodporených projektov sa týkal Bardejova, kde bola snaha vytvoriť elokované pracovisko na Štefanikovej ulici, kde by sa miestna Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ remesiel a SOŠ obchodu a služieb stala súčasťou Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka. Rovnako neprešiel ani projekt vzniku elokovaného pracoviska v Humennom, kde takto chceli spojiť polytechnickú a technickú školu.

Poslanci naopak podporili iný projekt v Humennom, ktorý od 1. septembra 2027 spojí obchodnú a hotelovú akadémiu.

„Stane sa tak vzhľadom k tomu, že tam nám treba dobudovať školský internát, ktorý je momentálne vyprojektovaný, je vydané stavebné povolenie, takže verím, že nájdeme nejakú schému a pôjdeme do veľmi rýchlej realizácie tohoto projektu,“ vysvetlil Furman.

Ostatné schválené projekty kraj zrealizuje od 1. septembra 2026. Týka sa to dvoch projektov v Kežmarku, kde sa bude spájať mieste Gymnázium P.O. Hviezdoslava a Školy umeleckého priemyslu, a tiež Stredná odborná škola a Hotelová akadémia na Garbiarskej ulici. Poslanci zároveň schválili, že gymnáziá v Snine, Svidníku a v Stropkove prejdú po schválení mestskými zastupiteľstvami do zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých miest.

Sebestačné školy

Optimalizácia je podľa Furmana dôležitá pre to, aby kraj vytváral finančne sebestačné školy. „Teda, aby mali väčší počet žiakov, kvalitnejšiu výučbu a samozrejme aj kvalitnejšie zabezpečenie pedagogických zamestnancov. V neposlednom rade sa to odzrkadlí aj na kvalite vyučovacieho procesu,“ povedal Furman, ktorý uznal kritiku časti poslancov, ktorí kraju vytýkali komunikáciu optimalizácie najmä smerom k samotným školám.

„Teraz všetku energiu budeme sústrediť práve do tých optimalizačných projektov, ktoré prešli a tam budeme sa snažiť dať finančné prostriedky na to, aby sme dátumy uvedené v uzneseniach naplnili, aby vlastne tie školy to pocítili,“ dodal vedúci odboru.

Ako poznamenal predseda PSK Milan Majerský, kraj začal racionalizovať už pred niekoľkými rokmi. „Racionalizácia siete stredných škôl je vec, ktorá neminie žiaden samosprávny kraj. Detí je stále menej, žiakov stredných škôl tiež. Znamená to, že tak, ako nemajú obce a mestá žiakov vo svojich materských či základných školách, tento moment jednoducho dobehne aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ak by sme tento problém neriešili dnes, počkal by nás za rohom,“ uviedol Majerský, podľa ktorého vo vyspelých krajinách poskytujú kvalitné vzdelanie školy nad 500 žiakov.

„My sme ďaleko pod 500, a preto sme potrebovali racionalizovať. Som presvedčený, že táto racionalizácia prospeje žiakovi, učiteľovi aj rodičovi,“ doplnil Majerský.

Poslanci rokovali dlho

Čiastočnému schváleniu optimalizácie predchádzalo dlhé, zhruba päťhodinové rokovanie s viacerými kritickými reakciami. Poslanci z Klubu Hlas-SD a nezávislí po diskusii uviedli, že ich klub nie je proti optimalizácii, tá ale musí byť dostatočne odkonzultovaná, odargumentovaná a až následne schválená.

„Preto nie sme spokojní s návrhom, ktorý predložil Úrad PSK. Tento návrh nebol odkonzultovaný v dostatočnej miere, nebol dostatočne podložený, bol chaotický a často prechádzal rôznymi zmenami,“ uviedol predseda klubu a krajský predseda strany Hlas-SD Richard Eliáš.

Poslankyňa Nadežda Sirková preto navrhla stiahnutie materiálu z rokovania a jeho prepracovanie. Tento návrh ale zastupiteľstvo nepodporilo.