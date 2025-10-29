Pápež požehnal základný kameň Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha, postavia ho v Ivanke pri Dunaji

Pápež Lev XIV. v stredu vo Vatikáne požehnal základný kameň Kampusu Kolégia Antona Neuwirtha. Stalo sa tak na audiencii počas Jubilea vzdelávateľov. Kampus vyrastie v Ivanke pri Dunaji. Ako ďalej informoval manažér pre marketing kolégia Matúš Demko, v prvej fáze jeho výstavby postavia budovu základnej školy Citadela spolu s infraštruktúrou.
Požehnanie základného kameňa z rúk Svätého Otca je pre Kolégium podľa jeho rektora Martina Luterána obrovským vyznamenaním a jasným signálom, že misia tejto inštitúcie je dôležitá pre celú Cirkev. „Nový kampus sa stane domovom, kde budeme formovať novú generáciu lídrov s pevným charakterovým a hodnotovým ukotvením. Veríme, že pápežské požehnanie pomôže naplniť našu víziu o obnove klasického vzdelávania nielen na Slovensku, ale v celej Európe,“ uviedol.
Cieľom kampusu je vytvoriť priestor pre špičkové klasické vzdelávanie pre deti, mládež a vysokoškolských študentov. Okrem Citadely bude kampus zahŕňať aj strednú školu, ubytovacie kapacity, kaplnku, športový areál a multifunkčnú halu. Prvá etapa si vyžiada šesť miliónov eur. V súčasnosti kolégium potrebuje vyzbierať chýbajúcich 2,5 milióna eur.
„Vďaka neustálej podpore darcov, a teraz aj Svätého Otca, sa chceme čím skôr pustiť do realizácie. Našou snahou je, aby sa z kampusu stalo centrum, ktoré zastaví odliv talentov a prinesie kvalitu do slovenského školstva,” doplnil riaditeľ Kolégia pre rozvoj Pavol Kuljovský.
Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Svoj akademický obsah kombinuje s rozvojom komunikačných a líderských zručností. Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.