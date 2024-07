Ministerstvo školstva vydalo nové usmernenie pre učiteľov aj rodičov. Ako správne ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa?

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vydalo usmernenie pre školy k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí v škole pre chorobu. Usmernenie je určené materským, základným i stredným školám.

Ako informoval rezort školstva, jeho cieľom je zjednotenie a sprehľadnenie postupu pri ospravedlňovaní neprítomnosti detí pre ochorenie. Tým by sa malo zlepšiť plnenie povinnej školskej dochádzky i predprimárneho vzdelávania. Novela školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna tohto roka, priniesla konkrétne pravidlá.

Jednotný a spravodlivý postup pri ospravedlňovaní

„Ministerstvo školstva verí, že usmernenie prispeje k jednotnému a spravodlivému postupu pri ospravedlňovaní neprítomnosti detí a žiakov, čím sa zlepší riadenie dochádzky a zvýši sa dôvera medzi školami a rodinami,“ uvádza MŠVVaM SR na svojom webe. Podrobnosti možno nájsť na stránke ministerstva.

Pri ospravedlňovaní platí, že neprítomnosť neplnoletého žiaka alebo dieťaťa škola ospravedlní na základe žiadosti od zákonného zástupcu.

„Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá maximálne päť (pre základné a stredné školy) alebo sedem (pre materské školy s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, pri ospravedlňovaní nie je potrebné predkladať potvrdenie od lekára,“ uvádza ministerstvo školstva. V prípade dlhšej neprítomnosti je potrebné potvrdenie od lekára. Škola v niektorých prípadoch môže požadovať lekárske potvrdenie i v prípade kratšej neprítomnosti. Ide najmä o prípady opakovanej neprítomnosti či prípady, kde jestvuje podozrenie z účelového ospravedlňovania.

„Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak musí bezodkladne informovať školu o dôvode neprítomnosti a predložiť potrebné doklady. Musí tiež informovať školu o akýchkoľvek zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť dochádzku,“ akcentovalo MŠVVaM SR. Triedni učitelia musia dochádzku zaevidovať a komunikovať so zákonnými zástupcami.

Jednoznačné pravidlá pre ospravedlňovanie neprítomnosti

Ospravedlnenky by mali uschovávať do konca školského roka. Riaditelia škôl by zas mali zaistiť, aby školský poriadok obsahoval jednoznačné pravidlá pre ospravedlňovanie neprítomnosti. V prípade neplnenia povinnej školskej dochádzky by mali informovať príslušné orgány.

„V rámci špecifických usmernení materských škôl platí, že ustanovenia sa vzťahujú len na deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak neprítomnosť dieťaťa trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní alebo súhrnne viac ako 14 dní za mesiac, je potrebné lekárske potvrdenie,“ uvádza rezort školstva. V prípade základných a stredných škôl platí, že lekárske potvrdenie je potrebné, ak neprítomnosť trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich dní, alebo viac než desať dní súhrnne za mesiac.