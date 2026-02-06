Košický kraj pokračuje v modernizovaní školských objektov, aktuálne prebieha rekonštrukcia dvoch historických budov - FOTO

Košický samosprávny kraj pokračuje v modernizovaní školských objektov. Ako samospráva informovala, v súčasnosti prebieha komplexná rekonštrukcia historickej budovy Strednej priemyselnej školy strojníckej na Komenského 2 v Košiciach. Cieľom je výrazne znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť technický stav budovy, a to pri zachovaní jej pamiatkovej hodnoty. Investícia je vyše 5,8 milióna eur.
Podľa košickej župy rekonštrukčné práce prebiehajú v súlade s dohodnutým harmonogramom. Na objekte robia omietky, vykonávajú maliarske a natieračské práce, upravujú a pokladajú podlahy, zatepľujú stropy, montujú lešenia a robia rozvody ústredného kúrenia.
Reštaurátorské práce
„Súbežne prebiehajú reštaurátorské práce na uličnej fasáde vrátane obnovy omietok, štukovej a terakotovej výzdoby, ríms, pilastrov, rizalitov a balustrád,“ uvádza KSK s tým, že v rámci prác boli osádzané aj nové okná a dvere.
„Rekonštrukcia historických školských budov je technicky aj organizačne mimoriadne náročná. Vyžaduje si citlivý prístup, množstvo odborných zásahov a často aj neplánované práce navyše. Napriek tomu do týchto projektov ideme, pretože chceme zachovať naše kultúrne dedičstvo a zároveň vytvoriť moderné, bezpečné a energeticky úsporné školy pre ďalšie generácie,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). Doplnil, že okrem týchto historických budov systematicky rekonštruujú aj desiatky ďalších škôl po celom kraji.
Rozpočet stavby
Košická župa tiež rekonštruuje historickú budovu Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Lermontovovej ulici v Košiciach. Rozpočet stavby je aktuálne v sume 5,5 milióna eur.
„Rekonštrukcia zahŕňa obnovu strechy, okien a dverí, revitalizáciu obvodového plášťa so zachovaním architektonických prvkov, modernizáciu elektroinštalácií a interiérov, úpravy spoločných priestorov a telocviční. Súčasťou projektu je aj montáž fotovoltických panelov, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy,“ uviedla samospráva. Upozornila tiež, že pre rozsiahle práce naviac a havarijný stav kanalizácie sa termín ukončenia prác posunul. Budovu bude možné naplno využívať až po ich dokončení.
KSK pripomenul, že dlhodobo investuje do obnovy školských budov naprieč jednotlivými regiónmi. „Cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávacieho prostredia, znížiť energetickú náročnosť objektov a zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť. Samozrejmosťou je aj investícia do kvalitného vybavenia a najmodernejších technológií,“ uzavrela krajská samospráva.