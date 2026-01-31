Z deviatich základných škôl v Trnave má osem obnovený školský areál, na poslednom sa už pracuje - FOTO

Samospráva investovala do tohto projektu dva milióny eur, časť získala z Fondu na podporu športu.
Trnava má už zásadne obnovených osem školských dvorov z deviatich základných škôl, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Najnovším prírastkom je areál ZŠ na Ulici Kornela Mahra, kde koncom roka 2025 vznikol moderný a funkčný priestor na športovanie i relax.

Nová podoba areálu

Samospráva investovala do tohto projektu dva milióny eur, časť získala z Fondu na podporu športu. Primátor Trnavy Peter Bročka tento školský areál po rekonštrukcii označil za najkrajší na Slovensku. V tomto roku bude obnovený aj deviaty školský areál Základnej školy Andreja Kubinu za 2,1 milióna eur, na ktorom sa už aktuálne pracuje.

Nosnou ideou návrhu novej podoby školského areálu na Ulici Kornela Mahra bolo podľa trnavskej radnice vytvoriť hravý a podnetný priestor na hru a oddych detí. Futbalové ihrisko dostalo nový povrch z umelej trávy, v jeho okolí sú lavice na sedenie a na severnej strane aj menšie sedenie v podobe terasovitých tribún. Okolo ihriska vedie oválna bežecká dráha, ktorá prechádza ďalej do nepravidelného tvaru s dvomi dráhami.

Zóny na rôzne aktivity

Je doplnená o rovinku na beh na 100 m a doskočisko s pieskom. Dráha okrem toho prepája jednotlivé zóny na rôzne aktivity. V rámci rekonštrukcie bolo vybudované aj streetballové ihrisko s profesionálnymi teleskopickými košmi na vodopriepustnom EPDM povrchu so zadnými ochrannými sieťami a priestor na rekreačné aktivity i precvičenie celého tela, pingpong či teqball. Myslelo sa aj na menšie deti, pribudli šmykľavky, laná, hojdačky, preliezky, balančné prvky i kolotoč.

Väčšina priestorov medzi ihriskami je pokrytá plochami z EPDM. Dažďová voda je odvádzaná cez vsakovací systém do podložia, aby ostala v území, kde zrážky spadli. V telocvični základnej školy boli zrekonštruované šatne, ktoré slúžia prioritne pre potreby školy.

Súčasťou investície bola aj výsadba novej zelene. Vďaka tomuto projektu je školský dvor pestrejší o 67 stromov, 252 krovín, vysadených bolo aj množstvo trvaliek a cibuľovín. Na ploche približne 3800 m2 bol založený nový parkový trávnik.

Trnavské školské dvory slúžia primárne školákom počas vyučovania a školských klubov, mimo vyučovania, teda popoludní a počas víkendov sú otvorené aj pre širokú verejnosť.

