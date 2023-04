Horeckého ministerstvo upravilo podmienky kvalifikácie učiteliek materských škôl ale aj spájanie vysokých škôl do konzorcií

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký po dnešnom rokovaní vlády vyzdvihol štyri priority pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špotru (MŠVVaŠ) SR z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zvýšenie kvalifikácie učiteliek

Podmienkou Európskej komisie (EK) na alokáciu finančných prostriedkov bolo, okrem iného, zvýšenie kvalifikácie učiteliek v materských školách.

„Tu som vďačný všetkým, ktorý sa podieľali na revízii Plánu obnovy a odolnosti, že sme prvotnú verziu upravili presnejšie na potreby a špecifiká Slovenskej republiky tak, aby to boli naozaj šaty šité na mieru. Zaviedli sme rozumný kompromis, aby v každej materskej škole bol aspoň jeden zamestnanec pedagogický, ktorý má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, teda bakalára, a aby v predprimárnom povinnom vzdelávaní pre päťročné deti boli vedené tieto deti taktiež aspoň pani učiteľkou, ktorá je bakalár,“ uviedol minister školstva.

Učiteľky bez desaťročnej praxe by mali do siedmich rokov povinne absolvovať inovačné vzdelávanie, čo je podľa Horeckého v súlade s potrebami praxe.

V porovnaní s pôvodným znením, podľa ktorého mal mať každý pedagogický zamestnanec v škôlke aspoň bakalára, vychádza nové znenie z toho, že na Slovensku je v systéme 23 stredných pedagogických škôl, ktorých absolventky majú dobrú prax. Podľa ministra nechceli, aby sa na ne nahliadalo ako na nekvalifikované.

Spájanie vysokých škôl

Upravila sa aj výzva na „tvrdé“ spájanie vysokých škôl do jedného subjektu. Školy podľa ministra o túto výzvu neprejavili záujem. S EK bola vyrokovaná zmena, ktorej výsledkom je „mäkké“ spájanie vysokých škôl do konzorcií. O tie prejavilo záujem 11 vysokých škôl.

Konzorciá znamenajú zdieľanie niektorých študijných programov, ale i služieb, ako sú knižnice a internáty. Podľa Horeckého to povedie k zefektívneniu využitia zdrojov a zlepší sa aj kvalita ponuky pre študentov. Zároveň by sa tým malo začať aj so systémovou reformou v rámci fungovania vysokých škôl na Slovensku.

Kurikulárna reforma

Minister kládol dôraz aj na kurikulárnu reformu, ktorá by mala viesť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu, pričom dôraz by mal byť kladený na kritické myslenie, prácu so zdrojmi i schopnosť formulovať výstupy.

Horecký tiež spomenul financovanie materských škôl tak, aby sa zvýšila ich dostupnosť. Zavedený bol právny nárok na škôlku tak, aby do nich mohli svoje dieťa umiestniť všetci rodičia, ktorí to potrebujú či chcú.

Celková alokácia na daný účel je vyše 154 miliónov eur, pričom už v auguste minulého roka bola vyhlásená výzva na dobudovanie kapacít. Podľa ministra školstva je potrebné vytvoriť viac ako deväťtisíc miest v materských školách. Uviedol, že obciam a zriaďovateľom poskytujú všestrannú pomoc a podporu.