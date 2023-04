Univerzita Komenského ukončila pracovný pomer s docentom zadržaným pri preberaní úplatku

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave k piatku ukončila, cez svoju Prírodovedeckú fakultu (PriF), pracovný pomer s docentom Milanom T., zadržaným pri preberaní úplatku. Univerzita si nevie predstaviť jeho ďalšie pôsobenie na akademickej pôde, keďže má nulovú toleranciu korupcie u zamestnancov.

Informovala o tom v tlačovej správe. Docenta zadržali a obvinili v stredu 19. apríla, a to z prijatia 20-tisícového úplatku.

Informačná kampaň

„Aj keď ma celá kauza mimoriadne mrzí – o to viac, že ide o bývalého dekana našej fakulty – som rád, že protikorupčné mechanizmy fungujú a prípad veľmi rýchlo skončil priznaním. Týmto vyzývam všetkých našich zamestnancov, dodávateľov aj študentov, aby v prípade podozrení z korupčnej činnosti okamžite konali a kontaktovali orgány činné v trestnom konaní, prípadne podozrenia konzultovali s vedeniami fakúlt alebo univerzity. Pripravujeme informačnú kampaň pre celú našu akademickú obec s cieľom zvýšiť povedomie o korupcii a možnostiach jej nahlasovania,“ uviedol rektor UK Marek Števček. Pri vyšetrovaní poskytol maximálnu súčinnosť.

Korupčné správanie

Všetky formy korupčného správania odsúdil a dištancoval sa od nich aj Akademický senát (AS) PriF. „AS PriF UK vyjadruje plnú podporu rektorovi UK a dekanovi PriF UK a podporuje všetky ich kroky vedúce k ochrane dobrého mena školy v súvislosti s individuálnym zlyhaním zamestnanca PriF UK doc. Milana T., ktorý bol 19. apríla zadržaný pri preberaní úplatku,“ deklaruje AS. Zároveň sa v plnej miere stotožňuje so stanoviskom UK, ktoré v tejto súvislosti vydala 19. apríla.