O spájanie do konzorcií má záujem jedenásť slovenských univerzít, vzniknúť by mohli spoločné študijné programy

O spájanie do konzorcií má záujem 11 slovenských univerzít. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR uzavrelo výzvu na predkladanie projektov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl.

Univerzity podali päť projektových zámerov. Cieľom výzvy vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je podpora strategického rozvoja vysokých škôl, podpora ich konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania do väčších celkov i rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej i ubytovacej infraštruktúry.

Spoločné študijné programy i knižnice

Výzvu, do ktorej sa mohli prihlásiť univerzity, ktoré majú záujem o spájanie do konzorcií, rezort školstva uzavrel 14. apríla. Vzniknúť by mohli spoločné študijné programy, zdieľané knižnice a modernizáciou by mohli prejsť aj internáty. MŠVVaŠ SR o tom informovalo v tlačovej správe.

„Cieľom výzvy bolo zmapovať reálny záujem o spájanie priamo zo strany vysokých škôl a poskytnúť projektom spätnú väzbu pred vyhlásením výzvy na finančnú podporu vzniku konzorcií, aby sa zvýšila kvalita predkladaných projektov,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania

Konzorcium chcú spoločne vytvoriť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene, taktiež Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave, a aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Ďalšie konzorciá plánujú vytvoriť Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, a rovnako aj Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„Očakávaným výsledkom takéhoto spájania vysokých škôl je zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov, čím vytvoríme aj priestor pre zlepšenie postavenia slovenského vysokého školstva na medzinárodnom poli a zvýšime atraktivitu vysokých škôl pre udržanie a lákanie talentov,“ priblížil štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo MŠVVaŠ SR Michal Fedák.