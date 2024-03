Druckerovo ministerstvo prerozdelí medzi konzorciá ôsmich vysokých škôl až 120 miliónov eur

Vytvorením konzorcií sa medzi osem slovenských vysokých škôl prerozdelí suma 120 miliónov eur. Ako informuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, prostriedky môžu využiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej alebo ubytovacej infraštruktúry.

Zapojilo sa osem škôl

„Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať vytvorením konzorcií finančné prostriedky na aktivity ako výstavba nových objektov, nákup stavieb a pozemkov alebo úprava vonkajších areálov,“ približuje rezort školstva. Doplnil, že konzorciá musia byť vytvorené do roku 2026.

Do výzvy sa zapojilo osem škôl, z ktorých môžu vzniknúť štyri konzorciá. Ide o konzorcium Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, taktiež konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene, konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a napokon konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Z celkovej alokovanej sumy 120 miliónov eur je 12 miliónov určených na aktivity súvisiace s integráciou jednotlivých škôl do konzorcia. Ostatných 108 miliónov eur by malo smerovať na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Poradie úspešnosti

„Projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede. Treba oceniť vysoké školy, ktoré takéto aktivity robia, pretože ich zásluhou to povedie ešte k výraznejšiemu pokroku v našom vzdelávacom systéme a som presvedčený, že to bude v prospech nielen študentov, ale celej spoločnosti,“ vraví minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Odborní hodnotitelia po zhodnotení žiadostí zostavili poradie úspešnosti prihlásených škôl. Najviac bodov získal projekt konzorcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, získa sumu temer 50 miliónov eur.

Nasledoval projekt konzorcia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene. Finančný príspevok preň predstavuje viac ako 20,6 milióna eur. Tretie miesto obsadil projekt konzorcia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý získa viac ako 24,2 milióna eur.

Spolupráca je kľúčová

Na štvrtej priečke v hodnotení skončil projekt konzorcia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave, kam bude smerovať vyše 25,1 milióna eur.

„Spolupráca medzi vysokými školami je kľúčová, a to aj pre oblasti, ktorými sú inovácie a výskum. Táto finančne podporená kooperácia vysokých škôl bude mať pozitívny dosah na našu krajinu a dovolím si uviesť, že aj na medzinárodný priestor. Verím, že prostredníctvom týchto projektov konzorcií dosiahnu vysoké školy ešte vyššiu úroveň a prispeje to k investovaniu do oblasti vzdelávania a výskumu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera.