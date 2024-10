Drucker sa zastal gymnázia v Trenčíne. O vzdelávaní nebudú rozhodovať tí, ktorí popierajú holokaust

Je absolútne neprijateľné, aby akákoľvek škola bola terčom primitívnej kampane a zastrašovania. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) to vyhlásil v súvislosti s medializovaným prípadom týkajúcim sa trenčianskeho gymnázia.

Školu obvinil zo šírenia ideológie europoslanec Milan Mazurek (hnutie Republika), a to v súvislosti s prípravou podujatia, ktoré malo za cieľ pripomenúť si obete teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave v októbri 2022, pri ktorom útočník zastrelil dvoch ľudí z LGBTI+ komunity. Škola mala v pláne realizovať výstavu plagátov.

Gymnázium ako terč útokov

„Myslím si, že naozaj len zúfalci, ktorí Slovensku nemajú čo ponúknuť, berú za cieľ svojich útokov deti, školu a učiteľov,“ vyjadril sa Drucker po výjazdovom rokovaní vlády v Modre. Opätovne prízvukoval, že o obsahu vzdelávania nebudú rozhodovať ľudia popierajúci holokaust, či takí, pre ktorých je SNP „čiernym dňom histórie Slovenska“. Vyzval ich, aby nechali školy aj deti na pokoji. Za dôvod týchto útokov považuje šéf rezortu školstva presadzovanie vlastnej ideológie, vytváranie fiktívnych káuz a problémov.

Minister uviedol, že bol v kontakte i s vedením gymnázia, ktoré sa podľa jeho slov za posledné dni stalo terčom „nehorázneho útoku extrémistických politikov a dezinformačných médií“. Doplnil, že sa zaujímal o vyučovanie na predmetnej škole.

Minister odmieta akúkoľvek ideológiu

„Pravda je taká, že na Slovensku prebieha absolútne normálny vzdelávací proces s normálnym obsahom,“ akcentoval Drucker a dodal, že považuje za hanebné, ak si politici v rámci boja o moc berú deti za svoje terče. Naznačil, že práve títo politici by sa mali viac vzdelávať.

Tak, ako viackrát v minulosti, minister školstva prízvukoval, že odmieta akúkoľvek ideológiu, politiku a politikárčenie na školách, ktoré podľa neho musia ostať apolitické a bezpečné pre vzdelávania a výchovu. Odmietol tiež to, že by si slovenské školy robili čo chcú, poukázal na existenciu štátneho vzdelávacieho programu i kurikulárnej rady, v ktorej sú zastúpené napríklad aj cirkevné školy. Pripustil, že v školách sú závažné problémy, spomenul napríklad šikanu, popieranie historických faktov či hoaxy.

„O to by sa mali zaujímať. Určite sa nájde aj prípad, kde individuálne zlyhá učiteľ či učiteľka, ale takéto prípady vždy riešime,“ zdôraznil Drucker. Pripomenul i to, že balík opatrení nazvaný ako „Nežná revolúcia v školstve“ je už v parlamente a prináša prísnejšiu reguláciu toho, čo do škôl nepatrí, a tiež prísnejšie podmienky pre informovaný súhlas rodičov.