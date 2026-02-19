Všetky zápasy MS 2026 budú podľa prezidenta FIFA vypredané

Všetkých 104 zápasov tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale bude vypredaných, informoval o tom prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. Napriek tomu, že lístky sú pred začiatkom turnaja naplánovaným na 11. júna stále dostupné, dopyt je podľa neho obrovský.
Infantino v rozhovore pre CNBC uviedol, že za štyri týždne FIFA zaznamenala 508 miliónov žiadostí o vstupenky na približne sedem miliónov dostupných miest. Počas januárovej hlavnej fázy predaja prišli žiadosti z viac než 200 krajín naprieč celou planétou.
„Takú vec sme ešte nikdy nevideli – neuveriteľné,“ poznamenal Infantino a dodal, že FIFA si ponechala „niekoľko lístkov“ pre poslednú fázu predaja, ktorá sa začne v apríli a potrvá do konca majstrovstiev sveta 19. júla.
Prezident FIFA reagoval aj na kritiku vysokých cien lístkov, ktoré fanúšikovia označili za prehnané a ktoré už dosiahli rekordné úrovne na stránkach s opakovaným predajom. Podľa neho je tomu tak aj preto, že turnaj sa koná v USA, Kanade a Mexiku – teda miestach, kde chcú ľudia byť súčasťou výnimočnej udalosti.
„Ceny lístkov sú stanovené, ale v USA fungujú dynamické ceny, ktoré môžu rásť alebo klesať. Fanúšik tiež môže svoje lístky predať na oficiálnych platformách na sekundárnom trhu, čo ovplyvňuje ceny. Je to súčasť trhu, v ktorom sa pohybujeme,“ priblížil Infantino.
Odhadol, že prvé MS so 48 tímami prinesú FIFA výnos viac ako 11 miliárd dolárov, pričom každý dolár bude preinvestovaný v 211 členských krajinách FIFA na rozvoj futbalu.
Prínos pre ekonomiku USA odhadol na približne 30 miliárd dolárov, vrátane príjmov z turizmu, cateringu, bezpečnosti a ďalších súvisiacich odvetví. Turnaj podľa neho priláka okolo sedem miliónov divákov na štadióny, dovedna 20 až 30 miliónov turistov a vytvorí približne 185-tisíc trvalých pracovných miest.
„Je to obrovský dopad,“ zdôraznil Infantino a vyjadril nádej, že tento efekt nebude obmedzený len na priebeh majstrovstiev, ale bude pokračovať aj v budúcnosti.