Všetky zápasy MS 2026 budú podľa prezidenta FIFA vypredané

Giannni Infantino oznámil rekordný dopyt po lístkoch na historicky prvý svetový šampionát so 48 tímami.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Gianni Infantino
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Futbal Futbal z lokality Spojené štáty americké

Všetkých 104 zápasov tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale bude vypredaných, informoval o tom prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. Napriek tomu, že lístky sú pred začiatkom turnaja naplánovaným na 11. júna stále dostupné, dopyt je podľa neho obrovský.

Infantino v rozhovore pre CNBC uviedol, že za štyri týždne FIFA zaznamenala 508 miliónov žiadostí o vstupenky na približne sedem miliónov dostupných miest. Počas januárovej hlavnej fázy predaja prišli žiadosti z viac než 200 krajín naprieč celou planétou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Takú vec sme ešte nikdy nevideli – neuveriteľné,“ poznamenal Infantino a dodal, že FIFA si ponechala „niekoľko lístkov“ pre poslednú fázu predaja, ktorá sa začne v apríli a potrvá do konca majstrovstiev sveta 19. júla.

Prezident FIFA reagoval aj na kritiku vysokých cien lístkov, ktoré fanúšikovia označili za prehnané a ktoré už dosiahli rekordné úrovne na stránkach s opakovaným predajom. Podľa neho je tomu tak aj preto, že turnaj sa koná v USA, Kanade a Mexiku – teda miestach, kde chcú ľudia byť súčasťou výnimočnej udalosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ceny lístkov sú stanovené, ale v USA fungujú dynamické ceny, ktoré môžu rásť alebo klesať. Fanúšik tiež môže svoje lístky predať na oficiálnych platformách na sekundárnom trhu, čo ovplyvňuje ceny. Je to súčasť trhu, v ktorom sa pohybujeme,“ priblížil Infantino.

Odhadol, že prvé MS so 48 tímami prinesú FIFA výnos viac ako 11 miliárd dolárov, pričom každý dolár bude preinvestovaný v 211 členských krajinách FIFA na rozvoj futbalu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prínos pre ekonomiku USA odhadol na približne 30 miliárd dolárov, vrátane príjmov z turizmu, cateringu, bezpečnosti a ďalších súvisiacich odvetví. Turnaj podľa neho priláka okolo sedem miliónov divákov na štadióny, dovedna 20 až 30 miliónov turistov a vytvorí približne 185-tisíc trvalých pracovných miest.

„Je to obrovský dopad,“ zdôraznil Infantino a vyjadril nádej, že tento efekt nebude obmedzený len na priebeh majstrovstiev, ale bude pokračovať aj v budúcnosti.

Viac k osobe: Gianni Infantino
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk