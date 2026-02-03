Prezident FIFA Infantino obhajuje udelenie mierovej ceny Trumpovi

Gianni Infantino vysvetľuje kontroverzný krok FIFA počas žrebu MS 2026 vo Washingtone.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Egypt Mideast Wars
Prezident FIFA a prezident USA - Gianni Infantino (vľavo) a Donald Trump. Foto: SITA/AP
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajuje svoje kontroverzné rozhodnutie udeliť mierovú cenu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, odmietajúc výzvy na bojkot majstrovstiev sveta vo futbale.

Uvedenú poctu mu udelili počas decembrového žrebu MS 2026 vo Washingtone, čo vyvolalo výraznú kritiku. Infantino zdôraznil, že Trump si podľa neho cenu zaslúži a FIFA chce oceňovať ľudí prispievajúcich k mieru vo svete.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Napriek kontroverziám súvisiacim so zásahmi USA vo Venezuele a aj záujmom Trumpa o Grónsko, Infantino tvrdí, že futbal má spájať ľudí, nie rozdeľovať, a preto boli výzvy na bojkot neopodstatnené.

Prezident FIFA tiež potvrdil, že sa jeho organizácia a Európska futbalová únia (UEFA) budú musieť zaoberať možnosťou opätovného prijatia Ruska do medzinárodného futbalu. Rusko je pozbavené účasti od invázie na Ukrajinu v roku 2022, no medzinárodné športové organizácie teraz odporúčajú povoliť súťaženie ruských mladých športovcov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Infantino tvrdí, že zákaz nepriniesol požadované výsledky, naopak zväčšil frustráciu a nenávisť. Umožnenie ruským deťom hrať by podľa neho mohlo prispieť k zmiereniu. Gianni Infantino má 55 rokov a jeho vyjadrenia zdôrazňujú význam futbalu ako nástroja spájania v rozdelenom a agresívnom svete.

Spomenuté MS 2026 sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku od 11. júna do 19. júla.

Kremeľ privítal komentáre Infantina o možnom ukončení dištancu ruských tímov v medzinárodných súťažiach, no Kyjev jeho slová odsúdil ako „nezodpovedné a infantilné“. Podľa ukrajinskej strany by mal zákaz platiť dovtedy, kým „Rusi budú naďalej zabíjať Ukrajincov“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Dovoľte mi pripomenúť, že Rusi počas svojej totálnej agresie zabili viac ako 650 ukrajinských športovcov a trénerov,“ vyhlásil ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha doplnil: „Až 679 ukrajinských dievčat a chlapcov nikdy nebude môcť hrať futbal – Rusko ich zabilo. A stále zabíja ďalších, zatiaľ čo morálni degeneranti navrhujú zrušenie zákazov, napriek tomu, že Rusko neukončilo svoju vojnu.“

Podľa Moskvy je najvyšší čas zamyslieť sa nad zákazom. „Naši futbalisti, náš národný tím, musia mať svoje práva plne obnovené… Dúfame, že skôr či neskôr sa vo FIFA uskutočnia takéto diskusie,“ poznamenal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Viac k osobe: Andrij SybihaDmitrij PeskovDonald TrumpGianni InfantinoMatvij Bidnyj
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: MS 2026 vo futbale Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk