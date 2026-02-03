Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajuje svoje kontroverzné rozhodnutie udeliť mierovú cenu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, odmietajúc výzvy na bojkot majstrovstiev sveta vo futbale.
Najprominentnejší hosť žrebovania MS 2026. Trump si prevezme cenu za mier Medzinárodnej futbalovej federácie
Uvedenú poctu mu udelili počas decembrového žrebu MS 2026 vo Washingtone, čo vyvolalo výraznú kritiku. Infantino zdôraznil, že Trump si podľa neho cenu zaslúži a FIFA chce oceňovať ľudí prispievajúcich k mieru vo svete.
Napriek kontroverziám súvisiacim so zásahmi USA vo Venezuele a aj záujmom Trumpa o Grónsko, Infantino tvrdí, že futbal má spájať ľudí, nie rozdeľovať, a preto boli výzvy na bojkot neopodstatnené.
Blatter varuje fanúšikov: Na MS do USA nechoďte! Hovorí o strachu, násilí a zneužívaní moci
Prezident FIFA tiež potvrdil, že sa jeho organizácia a Európska futbalová únia (UEFA) budú musieť zaoberať možnosťou opätovného prijatia Ruska do medzinárodného futbalu. Rusko je pozbavené účasti od invázie na Ukrajinu v roku 2022, no medzinárodné športové organizácie teraz odporúčajú povoliť súťaženie ruských mladých športovcov.
Infantino tvrdí, že zákaz nepriniesol požadované výsledky, naopak zväčšil frustráciu a nenávisť. Umožnenie ruským deťom hrať by podľa neho mohlo prispieť k zmiereniu. Gianni Infantino má 55 rokov a jeho vyjadrenia zdôrazňujú význam futbalu ako nástroja spájania v rozdelenom a agresívnom svete.
Spomenuté MS 2026 sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku od 11. júna do 19. júla.
Francúzsko sa nechystá bojkotovať MS 2026 v USA pre Trumpove hrozby
Kremeľ privítal komentáre Infantina o možnom ukončení dištancu ruských tímov v medzinárodných súťažiach, no Kyjev jeho slová odsúdil ako „nezodpovedné a infantilné“. Podľa ukrajinskej strany by mal zákaz platiť dovtedy, kým „Rusi budú naďalej zabíjať Ukrajincov“.
„Dovoľte mi pripomenúť, že Rusi počas svojej totálnej agresie zabili viac ako 650 ukrajinských športovcov a trénerov,“ vyhlásil ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha doplnil: „Až 679 ukrajinských dievčat a chlapcov nikdy nebude môcť hrať futbal – Rusko ich zabilo. A stále zabíja ďalších, zatiaľ čo morálni degeneranti navrhujú zrušenie zákazov, napriek tomu, že Rusko neukončilo svoju vojnu.“
Trumpov vízový zákaz zasahuje aj futbal. MS 2026 v tieni chaosu a neistoty
Podľa Moskvy je najvyšší čas zamyslieť sa nad zákazom. „Naši futbalisti, náš národný tím, musia mať svoje práva plne obnovené… Dúfame, že skôr či neskôr sa vo FIFA uskutočnia takéto diskusie,“ poznamenal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.