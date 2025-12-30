Infantino obhajuje ceny vstupeniek na MS 2026. Mohli by sme vypredať MS na 300 rokov dopredu, vyhlásil

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajoval kontroverzné ceny vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v Kanade, Mexiku a USA.
Najväčšie futbalové podujatie v histórii. MS 2026 prinesú nezabudnuteľné momenty, no kontroverzie prišli už počas žrebu - FOTO
Uviedol, že organizátori zaznamenali rekordných 150 miliónov žiadostí o lístky za posledné dva týždne. Infantino vystúpil na Svetovom športovom summite v Dubaji a zdôraznil, že všetky príjmy z turnaja budú reinvestované do futbalu po celom svete.
Poznamenal tiež, že väčšina žiadostí o vstupenky prišla z USA, nasledovali Nemecko a Veľká Británia. „Ak si uvedomíte, že za 100 rokov histórie MS predala FIFA celkovo 44 miliónov lístkov, tak za dva týždne na nasledujúce MS sme mohli naplniť 300 rokov MS. To je absolútne šialené,“ povedal.
Škóti sa tešia na MS. Ceny vstupeniek sú však príliš drahé, tréner vyzýva fanúšikov, nech sa nezadlžujú - VIDEO
„Dôležité je, že príjmy z týchto lístkov sa vracajú do futbalu po celom svete. FIFA je jediná organizácia, ktorá financuje futbal v 150 krajinách. Bez FIFA by futbal neexistoval v toľkých krajinách,“ dodal.
Fanúšikovská skupina Football Supporters Europe (FSE) bola jednou z najvýraznejších kritikov cenovej politiky FIFA pre MS 2026, pričom upozornila, že ceny lístkov sú takmer päťnásobne vyššie ako na MS 2022 v Katare.