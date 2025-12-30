Infantino obhajuje ceny vstupeniek na MS 2026. Mohli by sme vypredať MS na 300 rokov dopredu, vyhlásil

Prezident FIFA tvrdí, že príjmy z turnaja budú reinvestované do rozvoja futbalu po celom svete.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Gianni Infantino
Prezident FIFA Gianni Infantino. Foto: ilustračné, SITA/AP
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajoval kontroverzné ceny vstupeniek na budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v Kanade, Mexiku a USA.

Uviedol, že organizátori zaznamenali rekordných 150 miliónov žiadostí o lístky za posledné dva týždne. Infantino vystúpil na Svetovom športovom summite v Dubaji a zdôraznil, že všetky príjmy z turnaja budú reinvestované do futbalu po celom svete.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Poznamenal tiež, že väčšina žiadostí o vstupenky prišla z USA, nasledovali Nemecko a Veľká Británia. „Ak si uvedomíte, že za 100 rokov histórie MS predala FIFA celkovo 44 miliónov lístkov, tak za dva týždne na nasledujúce MS sme mohli naplniť 300 rokov MS. To je absolútne šialené,“ povedal.

„Dôležité je, že príjmy z týchto lístkov sa vracajú do futbalu po celom svete. FIFA je jediná organizácia, ktorá financuje futbal v 150 krajinách. Bez FIFA by futbal neexistoval v toľkých krajinách,“ dodal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Fanúšikovská skupina Football Supporters Europe (FSE) bola jednou z najvýraznejších kritikov cenovej politiky FIFA pre MS 2026, pričom upozornila, že ceny lístkov sú takmer päťnásobne vyššie ako na MS 2022 v Katare.

Viac k osobe: Gianni Infantino
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Futbalové MS 2026 MS 2026 vo futbale
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk