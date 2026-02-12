Vstupenky na MS 2026 vystrelili do výšin. Na oficiálnom portáli FIFA stoja aj 140-tisíc dolárov

Na oficiálnej platforme FIFA na ďalší predaj sa ceny lístkov na futbalové MS 2026 šplhajú na násobky pôvodnej hodnoty a fanúšikovia hovoria o zrade.
Gianni Infantino
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
Ceny vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale prudko vzrástli na oficiálnej resale platforme Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Hoci väčšina lístkov bola distribuovaná až v januári krátko po skončení hlavnej predajnej fázy, niektoré miesta sa dnes ponúkajú za niekoľkonásobok pôvodnej ceny. Obavy, pred ktorými varoval prezident FIFA Gianni Infantino, sa naplnili – a to priamo na platforme spravovanej svetovou federáciou.

Najvýraznejším príkladom je otvárací zápas medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou, ktorý odohrajú 11. júna v Mexico City. Miesto v tretej kategórii – teda vo vyššom sektore tribúny – sa v stredu predávalo za 5 324 dolárov, pričom pôvodná cena bola 895 dolárov. Ešte extrémnejší je prípad finále, ktoré sa uskutoční 19. júla v East Rutherforde v štáte New Jersey. Jedno miesto v rovnakej kategórii bolo ponúkané za 143 750 dolárov, čo je viac ako 41-násobok pôvodnej ceny 3 450 dolárov. Najlacnejší dostupný lístok na finále stál 9 775 dolárov.

FIFA zdôrazňuje, že na resale trhu vystupuje iba ako sprostredkovateľ a za transakciu si účtuje 15-percentný poplatok, pričom cenu určujú samotní predajcovia. Vo vyhlásení uviedla: „Vo všeobecnosti cenový model prijatý pre MS 2026 odráža existujúcu trhovú prax pri veľkých zábavných a športových podujatiach v našich hostiteľských krajinách, vrátane futbalu.“ Zároveň dodáva: „Sústredíme sa na zabezpečenie spravodlivého prístupu k našej hre pre existujúcich aj budúcich fanúšikov.“

Fanúšikovské organizácie hovoria o opaku. Guillaume Aupretre zo združenia Irresistibles Francais upozorňuje: „Tieto prehnané ceny ma, žiaľ, neprekvapujú. Odrážajú to, čo vieme a proti čomu bojujeme: mnohí ľudia kupujú, aby ďalej predávali.“ A dodáva: „Kto na to v konečnom dôsledku dopláca? Vášniví fanúšikovia, ktorí čelia nehoráznym ponukám.“

Resale trh je v USA a Kanade neregulovaný, v Mexiku je predaj nad nominálnu hodnotu zakázaný len v prípade lístkov kúpených v miestnej mene. FIFA síce zaviedla obmedzený počet vstupeniek za 60 dolárov pre oficiálne fankluby, kritici to však považujú za nedostatočné riešenie. Európske združenie Football Supporters Europe dokonca obvinilo federáciu z „monumentálnej zrady“ voči fanúšikom.

Záujem o turnaj je pritom obrovský. Podľa FIFA eviduje organizácia približne 500 miliónov žiadostí o vstupenky. Posledná predajná fáza na princípe „kto prv príde, ten prv berie“ sa začne v apríli a potrvá do konca šampionátu. Federácia uplatňuje tzv. variabilné ceny podľa dopytu a dostupnosti, no zdôrazňuje, že nejde o plne dynamický model, keďže ceny sa neupravujú automaticky. Napriek tomu je zrejmé, že pre mnohých bežných fanúšikov zostane svetový šampionát cenovo nedostupným snom.

