Vstupenky na MS 2026 vystrelili do výšin. Na oficiálnom portáli FIFA stoja aj 140-tisíc dolárov

Ceny vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale prudko vzrástli na oficiálnej resale platforme Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Hoci väčšina lístkov bola distribuovaná až v januári krátko po skončení hlavnej predajnej fázy, niektoré miesta sa dnes ponúkajú za niekoľkonásobok pôvodnej ceny. Obavy, pred ktorými varoval prezident FIFA Gianni Infantino, sa naplnili – a to priamo na platforme spravovanej svetovou federáciou.
Najvýraznejším príkladom je otvárací zápas medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou, ktorý odohrajú 11. júna v Mexico City. Miesto v tretej kategórii – teda vo vyššom sektore tribúny – sa v stredu predávalo za 5 324 dolárov, pričom pôvodná cena bola 895 dolárov. Ešte extrémnejší je prípad finále, ktoré sa uskutoční 19. júla v East Rutherforde v štáte New Jersey. Jedno miesto v rovnakej kategórii bolo ponúkané za 143 750 dolárov, čo je viac ako 41-násobok pôvodnej ceny 3 450 dolárov. Najlacnejší dostupný lístok na finále stál 9 775 dolárov.
Prezident FIFA Infantino obhajuje udelenie mierovej ceny Trumpovi
FIFA zdôrazňuje, že na resale trhu vystupuje iba ako sprostredkovateľ a za transakciu si účtuje 15-percentný poplatok, pričom cenu určujú samotní predajcovia. Vo vyhlásení uviedla: „Vo všeobecnosti cenový model prijatý pre MS 2026 odráža existujúcu trhovú prax pri veľkých zábavných a športových podujatiach v našich hostiteľských krajinách, vrátane futbalu.“ Zároveň dodáva: „Sústredíme sa na zabezpečenie spravodlivého prístupu k našej hre pre existujúcich aj budúcich fanúšikov.“
Fanúšikovské organizácie hovoria o opaku. Guillaume Aupretre zo združenia Irresistibles Francais upozorňuje: „Tieto prehnané ceny ma, žiaľ, neprekvapujú. Odrážajú to, čo vieme a proti čomu bojujeme: mnohí ľudia kupujú, aby ďalej predávali.“ A dodáva: „Kto na to v konečnom dôsledku dopláca? Vášniví fanúšikovia, ktorí čelia nehoráznym ponukám.“
Blatter varuje fanúšikov: Na MS do USA nechoďte! Hovorí o strachu, násilí a zneužívaní moci
Resale trh je v USA a Kanade neregulovaný, v Mexiku je predaj nad nominálnu hodnotu zakázaný len v prípade lístkov kúpených v miestnej mene. FIFA síce zaviedla obmedzený počet vstupeniek za 60 dolárov pre oficiálne fankluby, kritici to však považujú za nedostatočné riešenie. Európske združenie Football Supporters Europe dokonca obvinilo federáciu z „monumentálnej zrady“ voči fanúšikom.
Záujem o turnaj je pritom obrovský. Podľa FIFA eviduje organizácia približne 500 miliónov žiadostí o vstupenky. Posledná predajná fáza na princípe „kto prv príde, ten prv berie“ sa začne v apríli a potrvá do konca šampionátu. Federácia uplatňuje tzv. variabilné ceny podľa dopytu a dostupnosti, no zdôrazňuje, že nejde o plne dynamický model, keďže ceny sa neupravujú automaticky. Napriek tomu je zrejmé, že pre mnohých bežných fanúšikov zostane svetový šampionát cenovo nedostupným snom.