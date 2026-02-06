Zmena katastrálneho zákona má zvýšiť ochranu údajov, odborníci upozorňujú na riziká

Kataster nehnuteľností čaká v tomto roku zásadná zmena. Pripravovaná novela katastrálneho zákona má obmedziť voľný prístup k údajom. Ich vyhľadávanie bude podmienené registráciou, overením identity a prístupy sa budú evidovať. Zmeny majú podľa štátu zvýšiť ochranu osobných údajov, odborníci však upozorňujú na riziká.
Kým doposiaľ si mohol ktokoľvek v priebehu niekoľkých minút overiť vlastníka nehnuteľnosti, záložné práva či prebiehajúce konania v katastri, po novom bude tento proces formálnejší, zdĺhavejší, ale aj nákladnejší. Základnou zmenou je zavedenie povinnej registrácie a overenia identity pri prístupe k širším údajom z katastra.
Prihlasovanie a evidencia prístupov
Po novom sa k podrobnejším informáciám dostane používateľ až po prihlásení, napríklad prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Súčasťou systému má byť aj evidencia prístupov, teda štát bude vedieť, kto, kedy a k akým údajom pristupoval.
Ďalšou zmenou je úprava režimu elektronických výstupov z katastra. Úradné výpisy z listu vlastníctva sú spoplatnené už dnes, novela však počíta s tým, že štát zavedie štandardizovaný elektronický výpis poskytovaný prostredníctvom špecializovaného portálu za správny poplatok.
Pripravovaná novela katastrálneho zákona neobmedzí právo na informácie ani novinársku kontrolu, uisťuje ÚGKK
Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti dnes zohráva online kataster nehnuteľností kľúčovú úlohu. Kupujúci si overujú vlastníka, podiely, záložné práva, vecné bremená či plomby signalizujúce prebiehajúce konanie. Pre realitné kancelárie ide o každodenný pracovný nástroj.
„Kupujúci, ale najmä realitné kancelárie (RK), denne využívajú prístup do online katastra nehnuteľností, kde vyhľadávajú listy vlastníctva, katastrálne mapy, kontrolujú povolenia vkladov záložného alebo vlastníckeho práva, ale najmä právny stav nehnuteľnosti, ktorú bude RK predávať,“ priblížila majiteľka RK Karin & Partners Karin Zápalová s tým, že bez online prístupu bude proces predaja nehnuteľnosti náročný a najmä rizikový.
Práve rýchla a okamžitá kontrola je dnes jedným z hlavných nástrojov, ako predchádzať chybám a podvodom. Odborníci upozorňujú, že zníženie transparentnosti môže vytvoriť priestor pre rizikové situácie. Ak kupujúci nebude mať možnosť okamžite si overiť aktuálny právny stav nehnuteľnosti, môže sa spoliehať len na informácie od predávajúceho.
Vyššia administratívna záťaž a poplatky
Novela prinesie aj vyššiu administratívnu záťaž, nakoľko overovanie údajov sa môže predĺžiť a náklady porastú. „Kupujúci aj predávajúci budú musieť počítať s vyššími nákladmi, keďže proces preverovania a získavania informácií z katasterportálu bude spoplatnený. Pretaví sa to do poplatkov pre klientov,“ vysvetľuje odborníčka. Zároveň sa zvyšuje riziko, že ľudia sa budú snažiť ušetriť a riešiť kúpu alebo predaj svojpomocne, čo však môže viesť k chybám a sporom.
Podľa odborníkov zmeny katastrálneho zákona v praxi zvýhodnia subjekty, ktoré majú silné technické a personálne zázemie. Banky, developeri či veľké realitné siete si vedia zabezpečiť registrácie, spravovať prístupy a znášať vyššie náklady. Menšie RK a bežní ľudia budú čeliť väčšej administratívnej záťaži.
V súvislosti s kybernetickým útokom na kataster sú nevyhnutné viaceré zmeny
Samotná novela podľa odborníkov nemusí podlomiť dôveru v realitný trh, avšak zmení spôsob, akým sa transakcie pripravujú. „Overené a dôveryhodné realitné kancelárie budú preverovať všetko ako doteraz. Klientova dôvera musí byť vždy na prvom mieste,“ konštatuje Zápalová. Riziko sa podľa nej zvyšuje najmä pri transakciách bez odborného dohľadu.
Kupujúcim a predávajúcim odborníci odporúčajú počítať s tým, že preverovanie nehnuteľnosti už nebude otázkou minút. Dôležité bude skoršie zapojenie RK, advokáta alebo notára a rezervovanie si vyššieho rozpočtu na administratívu. Menšie RK by sa mali pripraviť na nové technické a formálne povinnosti – od správy prístupov až po archiváciu výpisov. Včasná kontrola vlastníckeho stavu a dôsledné dokumentovanie budú kľúčové.