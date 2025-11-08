ÚHP odporúča na katastrálnych odboroch obmeniť zariadenia na konci životnosti

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča na katastrálnych odboroch prioritne obmeniť zariadenia na konci životnosti a pri odhade cien zohľadniť štandardné zľavy. Vyplýva to z októbrovej správy ÚHP v súvislosti so zvýšením bezpečnosti katastra z dôvodu kybernetického útoku zo začiatku roka.
Poskytovanie služieb katastra nehnuteľností je rozdelené medzi Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a Ministerstvo vnútra SR (MV SR), ktoré zabezpečuje prevádzku katastrálnych odborov na okresných úradoch. Tie poskytujú služby ako kontrola údajov o výmere pozemku či zápisy zmien na listoch vlastníctva.
Ministerstvo plánuje investíciu 23 miliónov
Služby katastra boli začiatkom roku obmedzené z dôvodu kybernetickéhu útoku, ktorý dočasne ovplyvnil aj prevádzku katastrálnych odborov na okresných úradoch. V dôsledku výpadku a celkovej zastaranosti časti vybavenia katastra plánuje MV SR investíciu do jeho obnovy a modernizácie.
„Okrem výmeny zariadení je cieľom aj zavedenie niektorých nástrojov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Z celkovej investície, ktorú MV SR odhadlo na 23 miliónov eur s DPH, tvorí obnova počítačov, serverov a sieťových zariadení 12,3 milióna eur,“ približuje ÚHP.
Kataster po januárovom kybernetickom útoku spúšťa ďalšie služby pre občanov
Na efektívnu prevádzku a lepší výkon zamestnancov sú podľa ÚHP funkčné a technicky vyhovujúce zariadenia nevyhnutné. „Modernizácia cielená na zastaralé zariadenia by prispela aj k zvýšeniu základnej úrovne kybernetickej ochrany, pretože staršie zariadenia už nemusia spĺňať všetky bezpečnostné štandardy,“ konštatuje ďalej ÚHP.
Zároveň odporúča obnoviť prioritne zariadenia po konci životnosti. Konkrétne ide o výmenu 1 420 počítačov v hodnote do 2,1 milióna eur a serverov v hodnote do 2,5 milióna eur starších ako šesť rokov. Pre zvyšné plánované výdavky odporúča ÚHP upresniť rozpočet.
Zľavy na úrovni desiatok percent
„Pre IT zariadenia sa bežne poskytujú zľavy oproti cenníkovým cenám aj na úrovni niekoľko desiatok percent. Napríklad v Česku sa podarilo pri sieťových zariadeniach dosiahnuť zľavu 41 percent,“ dodáva ÚHP s tým, že dobrou praxou je zľavy zohľadniť už pred verejným obstarávaním.
ÚHP ďalej odporúča upresniť, či modernizácia zariadení zníži prevádzkové náklady a prípadné očakávané úspory zahrnúť do rozpočtu. Odporúča tiež stanoviť náklady na inštaláciu nástrojov na monitoring serverov a súvisiace licencie podľa inštalácií, ktoré už na MV SR prebehli.
