Mrakodrapy ťahajú New York ku dnu

Americkí vedci zuniverzity na Rhode Islande zverejnili výsledky vôbec prvej štúdie, ktorá sa zaoberá vplyvom zastavaného prostredia na pokles pôdy. Zistili, že hmotnosť budov v New Yorku prispieva k jeho poklesu ročne až o jeden až dva milimetre, pričom výsledné číslo by mohlo byť až alarmujúcich 600 milimetrov. Príčinu vidia v type podložia a v spôsobe zakladania budov.

Vinníkov je viac

New York za posledné obdobie čoraz častejšie hlási rekordné zrážky a mohutné záplavy. Dôvodom je jednak zvyšovanie hladiny morí, jednak postupné klesanie budov.

Tento problém, ktorému čelí New York sa týka aj mnohých ďalších pobrežných miest vo svete, kde sa husto zastavané oblasti nachádzajú v blízkosti pobrežia. Aj tam zvyšovanie počtu výškových budov priamo ovplyvňuje zvyšovanie hladiny mora a prináša so sebou riziká záplav.

Vedci zisťovali, aký vplyv má podložie pod mrakodrapmi na tento jav a svoje merania porovnávali so satelitnými údajmi. Zistili, že v oblastiach s prevládajúcou ílovitou pôdou boli poklesy najmarkantnejšie, pričom najmenšie poklesy budov boli tam, kde sú všetky základy ukotvené do skalného podložia.

V prípade New Yorku je však vinníkov poklesu pôdy viac: hustá zástavba gigantických budov, prirodzené usadzovanie pôdy, ale napríklad aj čerpanie podzemných vôd, ako ďalšia činnosť človeka.

Koľko má New York času?

Podľa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) sa celosvetová rýchlosť zvyšovania morskej hladiny v rokoch 2006 až 2015 viac ako zdvojnásobila, a to z 1,4 milimetra na 3,6 milimetra ročne.

Tiež predpokladá, že do roku 2050 by sa mala zdvihnúť hladina mora v New Yorku o 29 až 32 centimetrov. No a toto zvyšovanie hladiny morí by malo v New Yorku do konca 21. storočia spôsobiť až dvadsaťnásobný nárast záplav…

Dá sa urobiť niečo, aby sa tieto mestá, ktoré majú stovky miliónov obyvateľov, nepotopili do mora?