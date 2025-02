Realitný trh sa prebúdza, NBS eviduje rast cien nehnuteľností vo všetkých krajoch

aktualizované 4. februára, 12:33

Realitný trh sa prebúdza, zdraželi všetky typy bytov. Vyplýva to z komentára analytika Národnej banky Slovenska (NBS) Romana Vrbovského.

„Na konci roka 2024 sledujeme nárast cien nehnuteľností o 3 percentá medzi štvrťrokmi. Medziročný rast sa za rovnaké obdobie vyšplhal na 6,7 percenta,“ uviedol s tým, že zdraželi všetky typy bytov, ako aj rodinné domy.

Rast cien

Rast cien evidujú vo všetkých krajoch, najviac však v Košickom a Banskobystrickom. „Rok 2024 priniesol postupné prebúdzanie realitného trhu, hlavne vo svojej druhej polovici. Straty z predchádzajúceho roka sa však úplne vykompenzovať nepodarilo,“ doplnil.

Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností za celý minulý rok dosiahla úroveň 2500 eur za meter štvorcový, čo zodpovedá nárastu o 20 eur za meter štvorcový, vzhľadom na priemer roku 2023.

Priemerná cena bytov sa v poslednom štvrťroku zvýšila o 80 eur za meter štvorcový, čím sa dostala na hodnotu 2895 eur za meter štvorcový. Medzikvartálny rast sa tak mierne posilnil na 2,9 percenta.

„V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zdraželi všetky typy bytov, najviac však jednoizbové,“ priblížil analytik NBS. Na konci roka pridal aj rast cien domov, ktorých priemerná cena vzrástla medzi štvrťrokmi o 2,3 percenta na úroveň 1978 eur za meter štvorcový.

Ceny novostavieb a stavebných materiálov

Ceny nehnuteľností v poslednom štvrťroku rástli vo všetkých krajoch. „Stalo sa tak po prvýkrát od začiatku cenového poklesu v druhej polovici roka 2022,“ poznamenal Vrbovský. Najvýraznejší cenový nárast zaznamenali v Košickom (+6,5 percenta) a v Banskobystrickom kraji (+6,1 percenta). Naopak, najnižší rast vykazujú Trnavský (+1,1 percenta) a Bratislavský kraj (+2,7 percenta).

„Prílev nových úverov na bývanie sa s pribúdajúcimi mesiacmi a klesajúcimi úrokmi stupňuje. V decembri sme videli najvyšší prírastok od začiatku roka 2023, no za objemami z predchádzajúcich rokov stále výrazne zaostávame,“ doplnil analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Ako dodal, v tomto roku sa vytvára veľmi silná kombinácia faktorov, ktoré budú hovoriť v prospech rastu cien nehnuteľností.

„Rast základných sadzieb DPH sa veľmi rýchlo premietol do rastu cien novostavieb a stavebných materiálov, na čo začína nadväzovať aj rast cien existujúcich nehnuteľností, ktoré by svoje tempom rastu mohli do polovice roka dorovnať novostavby,“ myslí si Boháček. Samotné zrýchlenie cien z titulu konsolidačných opatrení bude podľa neho rovnako podporovať rast cien u oboch kategórií nehnuteľností.

Klesajúce hypotekárne sadzby

V tomto roku by sa priemerné ceny podľa Boháčka mohli zvýšiť o takmer 10 percent. Priemerná cena za meter štvorcový rezidenčnej nehnuteľnosti by sa tak mohla o rok pohybovať tesne pod 2800 eur.

„Oporou rastúcemu trendu budú aj postupne klesajúce hypotekárne sadzby, ktoré by sa na fixácii 1-5 rokov mohli znížiť v priemere do pásma 3-3,5 percenta, čo bude stimulovať dopyt po nehnuteľnostiach,“ doplnil s tým, že nové ponuky bytov budú rásť iba pozvoľne, čo je opäť faktor v prospech nárastov cien.

Zvýšenie sadzby DPH

Riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková dodala, že s príchodom nového roka aj vzhľadom na legislatívne zmeny prirodzene stúpli ceny novostavieb.

„Zvýšenie sadzby DPH o 3 percentá zdraželo novostavby o niekoľko tisíc eur a ďalší rast cien bude podporený aj celkovým nárastom nákladov na služby a materiály, ktoré sú potrebné na výstavbu,“ uviedla s tým, že na drahšie novostavby v ďalších mesiacoch zareaguje aj trh so secondhandovými nehnuteľnosťami.

Podľa Meckovej záujemcovia rast cien nehnuteľností akceptujú a aj vzhľadom na klesajúce úrokové sadzby v tomto roku očakáva vyšší záujem o kúpu vlastného bývania.

„Dopyt sa neustále zvyšuje a dobrý byt sa takmer vždy predá veľmi rýchlo,“ poznamenala. Staršie paneláky sú v súčasnosti lacnejšie v priemere o 30 percent v porovnaní s mediánovou cenou novostavieb, čo môže byť pre mnohých ľudí kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o kúpe.

„Už pomerne dlho však platí, že ak si klient z finančných aj časových dôvodov môže dovoliť kúpiť novostavbu, často ju uprednostní pred klasickým starším panelákom,“ konštatuje Mecková.

Zlý hospodár

Okrem samotného veku stavby sú dôvodom aj nižšie mesačné náklady a celková atraktivita moderných novostavieb. „Samozrejme to neznamená, že starší byt nemôže byť konkurencieschopný. Najmä ak je pekne zrekonštruovaný a v dobrej lokalite,“ doplnila.

Mecková si myslí, že podpora dostupnosti bývania závisí od rozumnej legislatívy. „Nestačí prijať zákon o tom, že existuje nejaké nájomné bývanie. Treba aj reálne podporiť jeho výstavbu a stanoviť pravidlá, ako bude fungovať dlhodobo a nie iba počas jedného volebného obdobia,“ uviedla.

Podľa nej je štát zlý hospodár, a preto by mal nájomné bývanie zveriť do rúk skúseným developerom zo zahraničia, ktorí s týmto biznisom majú skúsenosti.