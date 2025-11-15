Rast cien nehnuteľností sa spomalil, čo bude nasledovať? V hre sú dva možné scenáre

V treťom kvartáli 2025 sa rast cien nehnuteľností na Slovensku spomalil. Ako uvádza ekonomický analytik Tatra banky Boris Fojtík, pre kupujúcich je to vítaná zmena. Otázkou však podľa neho zostáva, či ide o začiatok nového trendu, alebo len krátku prestávku pred ďalším výrazným zdražovaním.
Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) sa tempo rastu cien nehnuteľností znížilo z priemerných troch percent v predchádzajúcich štyroch kvartáloch na 1,3 percenta v treťom kvartáli 2025. Rast cien však naďalej zostáva vysoký, pričom priemerná cena za meter štvorcový po prvý raz prekročila hranicu 2800 eur.
Môžu nastať dva scenáre
Ceny domov sa v treťom kvartáli takmer nezmenili, medzikvartálny rast dosiahol len 0,1 percenta. Naopak, pri bytoch rast cien pokračoval, avšak bol miernejší ako v predchádzajúcich obdobiach a dosiahol len dve percentá. „Jedným z možných vysvetlení je sezónny pokles aktivity na trhu,“ priblížil analytik.
V ďalšom období môžu podľa neho nastať dva scenáre – pokračovanie súčasného spomalenia alebo návrat k dynamike z prvej polovice roka. „Ak by sa súčasné spomalené tempo rastu cien udržalo aj v ďalších troch kvartáloch, priemerná cena nehnuteľností by za rok vzrástla približne o 5 percent,“ dodáva Fojtík.
Rast cien nehnuteľností postupne spomaľuje, byty však zdraželi o desiatky eur
Pri nehnuteľnosti v hodnote 200-tisíc eur by to znamenalo nárast o 10-tisíc eur. Kupujúci by tak mali viac priestoru na rozhodovanie a výber. Ak by sa trh vrátil k dynamike rastu z prvého polroka 2025, medziročný nárast cien by podľa analytika mohol dosiahnuť viac ako 10 percent.
Pri nehnuteľnosti v hodnote 200-tisíc eur by to znamenalo nárast o 20-tisíc eur. Kupujúci by tak museli rýchlejšie reagovať, aby sa vyhli vyšším cenám. Podľa Fojtíka na dopyt a ceny nehnuteľností vplývajú dva protichodné faktory, a to dostupnejšie financovanie a stagnácia na trhu práce.
Ďalší vývoj cien bude podľa neho závisieť od toho, ktorý z týchto faktorov bude mať silnejší vplyv na správanie kupujúcich. „To, či sa spomalenie rastu cien potvrdí aj vo štvrtom kvartáli sa dozvieme už začiatkom februára, keď NBS zverejní štatistiky ponukových cien,“ uzavrel.