Protimonopolný úrad dal zelenú, maďarská spoločnosť Talentis Group preberá slovenský Doprastav

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. októbra.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Budova Protimonopolného úradu
Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR). Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič
Slovensko Realitný trh Reality z lokality Slovensko

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly maďarskej spoločnosti Talentis Group Zrt. nad spoločnosťami, ktoré tvoria súčasť skupiny Doprastav Bratislava a GEOstatik Žilina. Maďarská spoločnosť je členom skupiny Mészáros Group, ktorá podniká vo viacerých oblastiach, okrem iného aj v stavebníctve, a to najmä v Maďarsku. Skupina Doprastav pôsobí rovnako v oblasti stavebníctva.

„Koncentrácia je horizontálneho charakteru a na základe postavenia jej účastníkov v dotknutých segmentoch v rámci SR, ako aj v širšom geografickom rozsahu a existencie významnej konkurencie PMÚ zistil, že nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže,“ konštatuje PMÚ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. októbra.

Firmy a inštitúcie: Protimonopolný úrad (PMÚ) SR
Okruhy tém: Koncentrácia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk