Protimonopolný úrad dal zelenú, maďarská spoločnosť Talentis Group preberá slovenský Doprastav

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly maďarskej spoločnosti Talentis Group Zrt. nad spoločnosťami, ktoré tvoria súčasť skupiny Doprastav Bratislava a GEOstatik Žilina. Maďarská spoločnosť je členom skupiny Mészáros Group, ktorá podniká vo viacerých oblastiach, okrem iného aj v stavebníctve, a to najmä v Maďarsku. Skupina Doprastav pôsobí rovnako v oblasti stavebníctva.
„Koncentrácia je horizontálneho charakteru a na základe postavenia jej účastníkov v dotknutých segmentoch v rámci SR, ako aj v širšom geografickom rozsahu a existencie významnej konkurencie PMÚ zistil, že nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže,“ konštatuje PMÚ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. októbra.