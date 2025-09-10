Novým vlastníkom centra Bory Mall sa stáva ZFP realitní fond

Predaj nákupno-zábavného centra Bory Mall v Bratislave z portfólia spoločnosti Penta Real Estate bol úspešne dokončený. Transakciu schválil Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, čím sa zavŕšil proces, ktorý prebiehal viac ako rok.
Nový vlastník
Novým vlastníkom centra sa stáva ZFP realitní fond spravovaný českou investičnou spoločnosťou ZFP Investments. Celú transakciu za kupujúceho koordinovala slovenská investičná spoločnosť IAD Investments.
„Predaj Bory Mall je pre nás významným míľnikom. Rozhodnutie odpredať toto aktívum sme urobili s cieľom posilniť našu expanziu do zahraničia,“ uviedol výkonný riaditeľ Penta Real Estate Michal Rehák. Ako dodal, ide o dobre fungujúce a stabilizované centrum s vysokou obsadenosťou, preto bolo kľúčové nájsť partnera, ktorý akceptuje ich plány s celou lokalitou a zabezpečí kontinuitu v riadení.
Protimonopolný úrad schválil koncentráciu ZFP Investments a Bory Mall
Tender na predaj centra prebiehal počas celého minulého roka. Koncom roka 2024 sa vykryštalizoval finálny partner, s ktorým zástupcovia Penta Real Estate počas tohto roka dolaďovali detaily transakcie. Záujemca si okrem iného zabezpečil due diligence, právnu, technickú, ale aj daňovú previerku.
„Našou ambíciou bolo, aby sme aj po predaji naďalej dodávali správu centra prostredníctvom spoločnosti Bory Mall Management, ktorá je súčasťou Penta Real Estate,“ vysvetlil Rehák.
Strategická zóna
Ako dodal, pri výbere kupujúceho bolo dôležité, aby nový vlastník rešpektoval plánovaný rozvoj v bezprostrednej blízkosti nákupného centra, vrátane pripravovaného projektu Bory Bývanie, ktorý vznikne konverziou územia, na ktorom je dnes parkovisko.
Bory Mall plánuje expanziu. Pribudnúť má aj námestie s vodným prvkom
„Zóna Bory je pre nás strategická, preto bolo dôležité, aby sme našli partnera, ktorý nebude vnímať tento obchod izolovane, ale v kontexte dlhodobého rozvoja celej lokality,“ doplnil Rehák s tým, že s novým partnerom našli konsenzus.
„Lokalitu ako aj samotné centrum vnímame ako dôležitý uzol, spájajúci niekoľko častí Bratislavy a metropolitnú oblasť smerom na Záhorie. Predstavený plán rozvoja zóny a lokalita boli kľúčové faktory prečo sme sa rozhodli nadobudnúť toto centrum do portfólia,“ dodáva predseda predstavenstva ZFP Investments Róbert Pružinský.
Bory Mall sa nachádza medzi mestskými časťami Devínska Nová Ves a Lamač. Táto lokalita sa postupne mení na plnohodnotnú štvrť s občianskou vybavenosťou – okrem modernej nemocnice tu vzniká aj rezidenčná zóna. Na ploche viac ako 54-tisíc metrov štvorcových sa nachádza približne 200 obchodov, reštaurácií a kaviarní, doplnených o služby a voľnočasové aktivity. K dispozícii je viac 2 400 parkovacích miest. Obsadenosť centra dosahuje 97 percent.
Transakcia patrí rozsahom a významom medzi najväčšie realitné obchody, aké sa na Slovensku doposiaľ uskutočnili.