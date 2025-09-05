Protimonopolný úrad schválil koncentráciu ZFP Investments a Bory Mall

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa ZFP Investments, investiční společnost, Praha nad spoločnosťou Bory Mall, Bratislava.
Ako informuje PMÚ na svojom webe, ZFP Investments sa špecializuje na investovanie do nehnuteľností prostredníctvom ich akvizície, následného prenájmu a správy.
„Výlučnou činnosťou Bory Mall je prenájom obchodných priestorov v obchodnom centre a poskytovanie sprievodných služieb, ako sú technická správa, marketing a organizácia podujatí,“ konštatuje úrad.
Ako dodáva, koncentrácia má konglomerátny charakter, keďže aktivity jej účastníkov sa horizontálne ani vertikálne neprekrývajú. PMÚ preto usúdil, že nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.