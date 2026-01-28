Projekt Istropolis na Trnavskom mýte má dôvod na oslavu, vstupuje do realizačnej fázy

Projekt Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave vstupuje do realizačnej fázy. Začiatok výstavby developer Immocap oslávi verejným podujatím priamo v miestach, kde v budúcnosti vznikne nová kultúrno-spoločenská hala.
Súčasťou podujatia je symbolický akt a open air koncert skupiny Hex. Organizátori chcú týmto spôsobom otvoriť novú kapitolu projektu a zároveň sprístupniť územie ešte pred samotnou výstavbou.
Získanie stavebného povolenia
Developer ohlásil v polovici decembra získanie právoplatného stavebného povolenia pre prvé tri budovy projektu – Istropolis Atrium, Istropolis Tower a rezidenčný Blok A so 122 jednotkami – so začiatkom výstavby v januári 2026.
Na Trnavskom mýte sa začne výstavba jedného rezidenčného domu a dvoch administratívnych objektov, nasledovať bude ako súčasť prvej fázy aj výstavba kultúrno-spoločenskej haly.
Investičný partner
Prvý rezidenčný objekt v Istropolise zároveň získal financovanie Tatra bankou aj vstup minoritného investičného partnera Sandberg Capital. Tatra banka poskytne developerovi stavebný úver vo výške 30 miliónov eur na financovanie rezidenčného Bloku A v prvej fáze výstavby.
„Vstup investičného partnera do tejto budovy znamená, že Sandberg Capital bude minoritným spoločníkom rezidenčnej budovy, pričom Immocap bude aj naďalej zabezpečovať všetky činnosti v oblasti developmentu vrátane výstavby a predaja bytov,“ priblížil developer.
Veľká zmena
Istropolis predstavuje projekt celomestského významu. Jeho srdcom sa stane kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3-tisíc ľudí pre organizáciu širokej škály podujatí. Súčasťou projektu bude tiež bývanie, priestory na prácu a verejné priestranstvá.
Veľkej zmeny sa dočká aj Škultétyho ulica. Projekt nového Istropolisu prinesie deväť nových budov, dve námestia, vnútroblokový park, cyklotrasy, zónu bez áut, kultúrno-spoločenskú halu, 600 nových bytytov, energeticky efektívne kancelárie pre 5-tisíc zamestnancov, nové prevádzky, reštaurácie a ďalšie služby.