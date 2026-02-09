Pri Kuchajde vyrastie ďalšia veža. Do lokality prinesie nové mestské bývanie - FOTO

Finančná skupina Wood & Company a developerská spoločnosť ITB Development oznámili začiatok spolupráce pri výstavbe tretej veže Polusu v Bratislave. Projekt má priniesť do Nového Mesta moderné mestské bývanie a prispieť k rozvoju lokality v okolí jazera Kuchajda.
Spolupráca medzi skupinou Wood & Company a developerom ITB bude prebiehať formou joint venture, podobne ako pri predchádzajúcich projektoch finančnej skupiny. Developer má dlhoročné skúsenosti v oblasti rezidenčnej výstavby. K najznámejším patrí projekt Čerešne v bratislavskej Dúbravke.
Okolie Kuchajdy prechádza transformáciou
Okolie jazera Kuchajda prechádza v posledných rokoch výraznou transformáciou. Skupina Wood & Company túto lokalitu pozná aj vďaka projektom Lakeside Park (kancelárske budovy), Lakeside Residence a Rezidencia Kuchajda (rezidenčné developmenty), či obchodnému centru VIVO! Bratislava.
„Lokalita sa mení na mestskú zónu s vyváženou ponukou služieb, bývania a oddychových aktivít,“ konštatuje investor. Nová rezidenčná veža, ktorá doplní existujúce administratívne budovy Polus Tower I a II, má prispieť k rozšíreniu funkčného mixu územia.
Projekt sa aktuálne nachádza vo svojej úvodnej fáze. Momentálne prebieha príprava architektonickej štúdie, ktorá má rešpektovať charakter územia v okolí jazera Kuchajda. Tretia veža Polusu je súčasťou investičného produktu Wood & Company FENIX Real Estate Fund.