Pri Kuchajde vyrastie ďalšia veža. Do lokality prinesie nové mestské bývanie - FOTO

Okolie jazera Kuchajda v Bratislave prechádza v posledných rokoch výraznou transformáciou.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
Pri jazere Kuchajda vyrastie tretia veža Polusu
Pri jazere Kuchajda vyrastie tretia veža Polusu WOOD & Company
Bratislava Projekty Regionálne správy z lokality Bratislava

Finančná skupina Wood & Company a developerská spoločnosť ITB Development oznámili začiatok spolupráce pri výstavbe tretej veže Polusu v Bratislave. Projekt má priniesť do Nového Mesta moderné mestské bývanie a prispieť k rozvoju lokality v okolí jazera Kuchajda.

Spolupráca medzi skupinou Wood & Company a developerom ITB bude prebiehať formou joint venture, podobne ako pri predchádzajúcich projektoch finančnej skupiny. Developer má dlhoročné skúsenosti v oblasti rezidenčnej výstavby. K najznámejším patrí projekt Čerešne v bratislavskej Dúbravke.

Pri jazere Kuchajda vyrastie tretia veža Polusu

Okolie Kuchajdy prechádza transformáciou

Okolie jazera Kuchajda prechádza v posledných rokoch výraznou transformáciou. Skupina Wood & Company túto lokalitu pozná aj vďaka projektom Lakeside Park (kancelárske budovy), Lakeside Residence a Rezidencia Kuchajda (rezidenčné developmenty), či obchodnému centru VIVO! Bratislava.

„Lokalita sa mení na mestskú zónu s vyváženou ponukou služieb, bývania a oddychových aktivít,“ konštatuje investor.  Nová rezidenčná veža, ktorá doplní existujúce administratívne budovy Polus Tower I a II, má prispieť k rozšíreniu funkčného mixu územia.

Projekt sa aktuálne nachádza vo svojej úvodnej fáze. Momentálne prebieha príprava architektonickej štúdie, ktorá má rešpektovať charakter územia v okolí jazera Kuchajda. Tretia veža Polusu je súčasťou investičného produktu Wood & Company FENIX Real Estate Fund.

