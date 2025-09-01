Pozemky na Spartakovskej ulici v Trnave za milióny eur získa jediný záujemca aj bez súťaže

Mestské zastupiteľstvo v Trnave v pondelok rozhodlo o zrušení súťaže na predaj pozemkov s rozlohou približne 10 tisíc metrov štvorcových na Spartakovskej ulici.
Poslanci na mimoriadnom rokovaní zároveň schválili priamy predaj týchto pozemkov do vlastníctva spoločnosti UNITED Real Estate za cenu 700 eur za meter štvorcový. Spoločnosť sa s touto cenou ako jediná zapojila do verejnej obchodnej súťaže, nesplnila však niektoré súťažné podmienky.
Predaj pozemkov v blízkosti centra mesta bez súťaže spochybnili dvaja opoziční poslanci, väčšina poslancov však predaj podporila. Do rozpočtu mesta vďaka tomuto obchodu pribudne zaujímavá čiastka. Mesto Trnava môže v prípade uzatvorenie kúpnej zmluvy za pozemky získať viac ako 7 miliónov eur. Spoločnosť UNITED Real Estate už v rámci súťaže zložila na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške 500 tisíc eur.
Pozemky na Spartakovskej ulici neďaleko centra mesta sú určené na výstavbu, územný plán tu dovoľuje stavať až do výšky 80 metrov. Stáť by tu mohla najvyššia budova v meste, inde v Trnave územný plán takúto výstavbu nepovoľuje. Mesto Trnava nemá ambíciu pustiť sa do takejto výstavby. Na pozemku stojí od roku 1993 aj prvá predajňa obchodného reťazca Billa na Slovensku.
Jediným spoločníkom UNITED Real Estate je United Industries, reprezentovaná Eduardom Šebom, ktorá v minulosti v Trnave sprivatizovala cukrovar. V areáli už bývalého cukrovaru v dotyku s centrom mesta prebieha od roku 2022 výstavba bytov.