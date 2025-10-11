Piešťany tvorené ženami: Deň architektúry 2025 oslávil ženský pohľad na mestský priestor

Piešťany sa 4. októbra 2025 stali mestom, kde sa architektúra rozprávala ženským hlasom. Pri príležitosti 15. ročníka medzinárodného festivalu Deň architektúry sa uskutočnila cykloprehliadka s názvom Piešťany tvorené ženami, ktorú viedli architektky Eva Rohoňová a Lívia Gažová. Témou tohto ročníka bola ženská perspektíva v architektúre a urbanizme – téma, ktorá v slovenskom i českom prostredí získava čoraz väčšiu pozornosť.
Mesto ako galéria architektonických príbehov
Účastníci sa stretli pri soche Barlolámača, symbolickom mieste, odkiaľ sa vydali objavovať Piešťany z pohľadu žien, ktoré ich formovali. Cykloprehliadka viedla cez pešiu zónu a predpolie mosta, pokračovala k amfiteátru, tenisovej hale, parčíku za gymnáziom, ďalej Pod Kolonádou až po Vilu Klára a Rázusovu ulicu. Každá z týchto zastávok ukrývala kus histórie a príbehy architektiek, ktoré sa napriek neľahkým podmienkam zapísali do identity mesta.
„Tohtoročnou témou Dňa architektúry je ženský pohľad na architektúru. V tejto profesii je žien menej ako mužov, preto sa aj ťažšie hľadajú diela, ktoré boli vytvorené architektkami, ale musím povedať, že zas ženy robia takú prácu, ktorá je často neviditeľná. Je skrytá v rôznych kolektívnych dielach,“ uviedla na úvod Eva Rohoňová, ktorá cykloprehliadku spolu s Líviou Gažovou organizuje už pätnásty rok.
Ženské stopy v kameni aj betóne
Deň architektúry sa v Piešťanoch niesol v duchu objavovania ženských autoriek, ktorých mená sa často stratili za kolektívnymi projektmi. Architektky Rohoňová a Gažová predstavili tri významné osobnosti miestnej architektúry – Janu Vitkovú, Mariannu Bogyovú a Hanu Perneckú.
„Prostredie architektúry a stavebníctva je doménou mužov a ide o drsné prostredie, v ktorom sa ťažko zlučuje práca s rodinným životom. A to aj dôvod, prečo veľmi veľa architektiek skončí a odchádza z praxe… Dnes však nastáva vlna objavovania ženských autoriek nielen v architektúre, ale aj v literatúre a umení,“ vysvetlila Lívia Gažová.
Podľa nej sa ženy v architektúre objavovali už počas prvej republiky, no väčší priestor dostali až počas socializmu – najmä v projektových ateliéroch, kde však zostávali v úzadí. „Ženy boli väčšinou skryté na mestských a pamiatkových úradoch, kde robili neviditeľnú prácu na podpore architektúry. Práve preto sme chceli dať dnes hlas architektkám, ktoré formovali Piešťany, aj keď ich mená často zostali v tieni,“ doplnila.
Stará továreň na telegrafy v Olomouci sa premenila na unikátny projekt Telegraph Galerie (foto)
Príbehy žien, ktoré stavali Piešťany
Medzi výrazné ženské osobnosti piešťanskej architektúry patrí aj Marta Skočková, autorka hotela Váh, či Ivica Krošláková, ktorá navrhla interiér Národného ústavu reumatických chorôb. Júlia Kunovská, manželka architekta Ferdinanda Milučkého, zase vytvorila interiéry v Dome umenia či v kaštieli Moravany nad Váhom.
V meste zanechali stopy aj krajinné architektky Eva Wernerová a Soňa Švecová, ako aj tím štyroch žien – Ivana Kučírková, Dominika Letková, Klára Nepustilová a Eva Teplická, ktoré navrhli rekonštrukciu mestského parku.
„Hoci v knihe Stavitelia Piešťan nenájdete ženské meno, ženy tu tvorili od nepamäti – v ateliéroch, v úradných kanceláriách aj v teréne,“ zaznelo počas prehliadky.
Spomienka na Hanu Perneckú
Cykloprehliadka bola zároveň venovaná pamiatke Hany Perneckej, významnej piešťanskej architektky, ktorá pôsobila v Stavoprojekte a neskôr vytvorila niekoľko dôležitých realizácií spolu s manželom a kolegyňou. Jej dielo výrazne ovplyvnilo mestotvorný charakter Piešťan.
„V Piešťanoch už dlhší čas rezonuje meno architektky Hany Perneckej, ktorá pôsobila v Stavoprojekte. Neskôr vytvorila viacero významných realizácií, na ktoré je nevyhnutné upozorniť,“ doplnila Eva Rohoňová.
Architektúra ako svedectvo doby
Účastníci sa počas cyklovychádzky zastavili aj pri Vile Klára, príklade avantgardnej architektúry z roku 1928 od A. Leitersdorfa, či pri Dome umenia, ikonickom diele Ferdinanda Milučkého, ktorého interiéry pomáhala formovať práve architektka Júlia Kunovská. Piešťany tak v sebe spájajú príbehy slávnych mien i tých, ktoré dlhé roky zostávali v úzadí.
Niektoré zastávky – napríklad Pod Kolonádou alebo parčík za gymnáziom – ukázali, ako ženy architektky pristupovali k priestoru citlivo, s dôrazom na komunitu, zeleň a prepojenie s mestom.
Dom umenia v Piešťanoch: Prečo je nenávidený a milovaný zároveň?
Deň architektúry: festival, ktorý spája
Festival Deň architektúry sa v roku 2025 konal od 2. do 7. októbra v 23 slovenských mestách a priniesol viac ako 70 podujatí. Piešťany sa zaradili medzi tie, ktoré zaujali osobitou témou a dôrazom na lokálny kontext.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Spolkom Kruh o. z., ktorý je sesterským projektom českého spolku Kruh a dlhodobo sa venuje popularizácii architektúry pre odbornú aj laickú verejnosť. Piešťanské podujatie sa konalo aj s podporou Rezortu Piešťany.
Cykloprehliadka v Piešťanoch bola ukážkou toho, že architektúra nemusí byť len o budovách, ale aj o príbehoch ľudí, ktorí ich tvoria. A v tomto prípade najmä o ženách, ktoré dokázali premeniť anonymné mestské priestory na miesta s dušou.