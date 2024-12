Stará továreň na telegrafy v Olomouci sa premenila na unikátny projekt Telegraph Galerie (foto)

Na prvý pohľad je to priemyselná budova, akých by ste v Olomouci mohli nájsť mnoho. Ale za jej stenami číha niečo, čo zmení váš názor. Továreň na telegrafy a telefóny, kedysi miesto ručnej práce a technického pokroku, sa dnes pýši novým životom. Stala sa centrom umenia, kultúry a kreatívneho života – galériou Telegraph. Ako sa to stalo? Spoznajte príbeh, ktorý v sebe spája históriu, vášeň a odvahu oživiť niečo staré novým spôsobom.

Príbeh obnovy: Od továrne k umeleckej galérii

História budovy siaha do začiatku 20. storočia, keď slúžila ako dôležitá továreň na telegrafy a telefóny. No časom stratila svoje opodstatnenie a zostala opustená. Tento osud by bol možno konečný, keby sa jej neujali odhodlaní nadšenci, ktorí videli potenciál tejto historickej budovy.

Transformácia Telegraphu bola obrovským projektom. Budova prešla komplexnou rekonštrukciou najmä v medzivojnovom období. O súčasnú podobu sa svojim citlivým prístupom postaralo Ječmen štúdio, pričom sa dbalo na zachovanie priemyselného charakteru. Veľké okná, otvorené priestory a minimalistický štýl dnes vytvárajú dokonalý kontrast medzi históriou a modernitou. K pôvodnej kostre pribudla iba nadstavba, v ktorej je umiestnený Loft. Okrem galérie vznikli v priestore Telegraphu kaviareň, kino, ubytovacie možnosti v moderných loftoch a priestory na prenájom. Majiteľom objektu je od roku 2015 Robert Runták.

Umenie, ktoré mení perspektívy

Telegraph dnes nie je len o priestore, je o obsahu. Aktuálnou hviezdou galérie je výstava Signál IV, ktorá potrvá do 20. marca 2025. Tento projekt predstavuje diela umelcov z neoficiálnych prúdov 80. rokov, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj postoj aj mimo hlavných galérnych scén. Kurátori výstavy priniesli diela, ktoré zároveň provokujú a inšpirujú. Každý, kto sa ocitne v týchto priestoroch, pocíti nielen silu umenia, ale aj ducha odvahy, ktorý poháňal transformáciu samotnej budovy.

Viac ako galéria

Telegraph ponúka okrem výstav aj kino, ktoré premieta staré i moderné filmy v unikátnom prostredí. Ak si chcete vychutnať šálku skvelej kávy, kaviareň Telegraph je ideálnym miestom na oddych. Pre tých, ktorí hľadajú kreatívne prostredie na prácu alebo organizáciu podujatia, sú tu moderné prenajímateľné priestory. A ak ste v Olomouci na výlete, môžete sa ubytovať priamo v budove v elegantných loftoch, ktoré kombinujú pohodlie s originálnym dizajnom.

Zaujímavým prvkom budovy sú nezvyčajné neónové inštalácie, ktoré znázorňujú osem hláv hlavných zakladateľov Telegraphu. Autorom je predstaviteľ post street-artu, český výtvarník Michal Škapa.