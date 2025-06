Slovenská architektúra, na ktorú môžeme byť hrdí (a možno ju ani nepoznáme)

Leto je ideálny čas na objavovanie krás Slovenska. A to nielen prírodných, ale aj architektonických. Často si ani neuvedomujeme, že budova, okolo ktorej denne prechádzame a ktorá tu stojí už celé desaťročia, má fascinujúci príbeh, vizionárskeho architekta či odvážnu myšlienku, ktorá predbehla dobu.

Dom umenia v Piešťanoch

Piešťany sú známe kúpeľmi, ale málokto si všimne monumentálny Dom umenia architekta Ferdinanda Milučkého z roku 1979. Brutalistická stavba je úžasným príkladom toho, ako mohlo betónové umenie zapadnúť do parku a vytvoriť harmonický priestor s vodnými plochami či sochami. Dom umenia právom patrí medzi špičku stredoeurópskej architektúry druhej polovice 20. storočia. Navyše v lete tu zažijete aj bohatý program, koncerty, festivaly, organové dni či filmové večery, a dokonca aj komentované prehliadky budovy. Ak budete v Piešťanoch, určite sa tu zastavte, architektúru aj kultúru si tu užijete v jednom.

Most SNP, Bratislava

Bratislavské UFO pozná takmer každý, ale viete, že Most SNP je považovaný za technický unikát svetového významu? Dokončili ho v roku 1972 a svojím elegantným závesným riešením patrí do zlatej éry mostného inžinierstva. Je totiž jedným z najdlhších mostov na svete s jedným pylónom bez podporných pilierov v koryte rieky, čo bola v 70. rokoch odvážna a inovatívna konštrukcia. Reštaurácia a vyhliadka vo výške nad Dunajom sú už len čerešničkou na torte. Slováci tento most berú ako samozrejmosť, pritom ide o dielo, ktoré by nám v zahraničí závideli. Ak budete mať cestu okolo, prejdite po ňom aspoň očami a pokojne si vybehnite aj hore na vyhliadku, odkiaľ uvidíte Bratislavu ako na dlani.

Obytný súbor Avion, Bratislava

Ak vás baví funkcionalizmus, rozhodne sa zájdite pozrieť aj na Avion. Nie nákupné centrum, ale obytný súbor z roku 1931, ktorý nájdete neďaleko bratislavského kostola Blumentál. Tento družstevný blok vznikol na základe architektonickej súťaže a navrhol ho Josef Marek. Zaujímavé je, že v nižších podlažiach pôsobí kompaktným dojmom s obchodmi a službami (je tam napríklad 25 predajní), zatiaľ čo vyššie podlažia tvoria tri oddelené krídla v riadkovom usporiadaní — vďaka tomu sa dovnútra dostáva viac svetla a vzduchu. Celý blok obsahuje 118 bytov od jedno- až po štvorizbové, čo bolo v tom čase moderné riešenie pre rôznorodé domácnosti. Architektúra Avionu stavia na jednoduchých, hranolových formách, ktoré oživujú výrazné lodžie, a dodnes pôsobí funkčne a elegantne. Avion je dôkaz, že moderná architektúra vie starnúť s noblesou a stále prináša komfortné bývanie aj po takmer sto rokoch.

Kunsthalle, Košice

Pokračujeme na východe Slovenska. Kunsthalle v Košiciach možno na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná priemyselná hala, ale vedeli ste, že ide o prvý profesionálny výstavný priestor svojho druhu na Slovensku? Pôvodne to bol krytý mestský bazén z rokov 1957–1962, no v roku 2013 prešiel odvážnou prestavbou na moderné centrum umenia. Zachoval si monumentálnu oblúkovú strechu a pôvodnú mozaiku, vďaka čomu v ňom cítiť industriálny charakter s umeleckou dušou. Dnes tu nájdete aktuálne výstavy, koncerty, diskusie aj festivaly, takže sa tu stretáva architektúra s kultúrou doslova na každom kroku. Košičania berú túto budovu už ako samozrejmosť, pritom ide o unikát, ktorý obdivujú aj zahraniční návštevníci. Ak sa budete prechádzať centrom Košíc, určite do Kunsthalle nakuknite, okrem architektúry vás tam možno prekvapí aj svetové umenie.

Drevený kostol v Tvrdošíne (UNESCO)

Na záver malý architektonický poklad zo severu Slovenska. Drevený gotický kostol v Tvrdošíne patrí medzi pamiatky UNESCO a dokazuje, že slovenská architektúra vie byť nádherná aj v skromnejšom, tradičnom prevedení. Jeho história siaha do 15. storočia a stále slúži ako príklad remeselnej zručnosti našich predkov. Kostol je zasvätený Všetkým svätým a interiér ukrýva vzácne drevorezby, gotický oltár či neskororenesančné zariadenie, ktoré si zachovalo autentickú krásu po celé stáročia. Atmosféra vnútri je tichá, pokojná a doslova magická. Vďaka vôni dreva a historickej patine máte pocit, že sa vraciate o niekoľko storočí späť. Ak budete cestovať po Orave, určite ho neobíďte.