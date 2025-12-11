Pozemok pre budúcu školu v Slnečniciach smeruje do majetku Petržalky

Pozemok pre budúcu školu v Slnečniciach putuje do majetku Petržalčanov. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, ide o prvý zo splnených bodov memoranda, ktoré v júni 2024 uzavrela Petržalka s developerom Cresco Real Estate a hlavným mestom. Bezplatný prevod pozemku s výmerou viac ako 6-tisíc metrov štvorcových od developera a partnerov do majetku Petržalky schválili miestni poslanci na septembrovom zastupiteľstve.
„Tento záväzok v rámci finančného a majetkového vyrovnania sa oficiálne podarilo spečatiť minulý týždeň, kedy výkonný riaditeľ spoločnosti Cresco Real Estate Ján Krnáč spoločne so starostom Petržalky Jánom Hrčkom podpísali prvú z dôležitých memorandových zmlúv,“ priblížila hovorkyňa.
Cyklotrasa naprieč oboma zónami
Developer týmto spôsobom mestskej časti a magistrátu postupne bezplatne odovzdá pozemky a stavby v hodnote takmer 11 miliónov eur, ktoré sa započítajú voči nevyplatenému poplatku za rozvoj vo výške 3,5 milióna eur. Záväzok sa spoločnosť Cresco Real Estate rozhodla vysporiadať po krachu firmy Eltraco. Podpisom prvej memorandovej zmluvy Petržalka po zápise v katastri nehnuteľností získa pozemok v Slnečniciach, na ktorom by mohla v budúcnosti vyrásť nová škola.
V rámci podpísaného memoranda developer bezplatne odovzdá mestu rozsiahly balík verejnoprospešnej infraštruktúry. Ide napríklad cestné komunikácie s prislúchajúcimi pozemkami v zónach Viladomy a Mesto a 132 parkovacích miest. „Súčasťou prevodu je aj cyklotrasa naprieč oboma zónami s plochou 3 700 metrov štvorcových a komunitné centrum s výmerou 149 metrov štvorcových,“ dodala hovorkyňa Petržalky.
Najrozsiahlejšou položkou memoranda je prevod spracovanej projektovej dokumentácie a pozemku s rozlohou viac ako 6-tisíc metrov štvorcových pre modernú modulárnu základnú školu so škôlkou s kapacitou 564 žiakov do majetku Petržalky. Developer k projektu školy odovzdá aj licenciu na a súvisiace práva, vrátane vecných bremien potrebných na umiestnenie inžinierskych sietí.
„Balík odovzdanej občianskej vybavenosti do majetku hlavného mesta doplnia parky s rozlohou 2,1 hektára v Zóne Viladomy a v Zóne Mesto, ktoré sú zároveň najväčšími bratislavskými parkami zrealizovanými súkromným developerom,“ doplnila Halašková.
Škola by mala stáť 14 miliónov
„Odovzdanie pozemku vnímame ako významný míľnik a veľký krok k tomu, aby Petržalčania mohli získať modulárnu školu navrhnutú ateliérom Compass Architekti, ktorá sa po dokončení stane jednou z najmodernejších škôl v Bratislave,“ poznamenal Ján Krnáč. Predmetom bezplatného prevodu je aj záväzok zabezpečenia dostatočného počtu parkovacích miest pre účely budúcej vzdelávacej inštitúcie.
Ďalšou dôležitou zmluvou, na ktorej v rámci druhého bodu spomínaného memoranda mestská časť pracuje, je budúci bezplatný prevod pozemku na športoviská a detské ihrisko s výmerou 1500 metrov štvorcových, ktorý by mohol o niekoľko rokov slúžiť pre miestnych obyvateľov a širokú verejnosť, ako aj pre deti z novej školy.
„Čo sa týka budúcej výstavby samotnej školy, nateraz si termín z pochopiteľných dôvodov nedovolíme odhadnúť, a to aj vzhľadom na veľký objem finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné získať najmä z externých zdrojov,“ konštatuje starosta Hrčka. „Pre ilustráciu, len samotná výstavba školy v Slnečniciach by podľa odhadov z roku 2023 mala našu samosprávu stáť približne 14 miliónov eur,“ dodáva.