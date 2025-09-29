Obec Štrba chce postaviť nájomné byty, v štvorpodlažnom dome ich má byť tridsať

Osemnásť bytov bude dvojizbových a 12 trojizbových.
Podtatranská obec Štrba by chcela postaviť obecné nájomné byty v Tatranskej Štrbe. Výstavbu plánuje financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Ministerstva dopravy SR a z vlastných zdrojov.

O príprave a budúcej realizácii projektu rozhodli poslanci počas minulotýždňového zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ako ďalej samospráva informovala na svojej internetovej stránke, schválili tiež návrh architektonickej štúdie na výstavbu v lokalite pri obecnom úrade.

V rámci projektu pôjde o 30 nájomných bytov, z toho 18 dvojizbových s výmerou približne 52 metrov štvorcových a dvanásť trojizbových bytov s výmerou približne 70 metrov štvorcových. „V štvorpodlažnom bytovom dome s dvoma vchodmi budú okrem 30 bytov aj dva výťahy a pivničky pre každý byt a spoločná kotolňa. V rámci tejto stavby sa zriadi nová vodovodná a elektrická prípojka, nová splašková a dažďová kanalizácia,“ avizuje samospráva.

Vybudovať plánujú aj prístupovú cestu, chodníky, verejné osvetlenie i 45 nových parkovacích miest. Vznikne tiež zóna s novým detským ihriskom, ktorá poslúži aj deťom z blízkej materskej školy. Obec ležiaca na úpätí Vysokých Tatier plánuje začiatkom budúceho roka podať žiadosť na získanie financovania výstavby bytov. V prípade úspešnosti chce s výstavbou začať v lete 2026, trvať by mala do konca roka 2027.

