Nová obytná zóna v Petržalke získala dôležité rozhodnutie. Investor priblížil termín výstavby

Obytné súbory Viedenská cesta západ v bratislavskej Petržalke od YIT Slovakia získali vo svojej prípravnej fáze právoplatné rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Tento krok umožní developerovi pokračovať v ďalších povoľovacích procesoch s cieľom začať s výstavbou od druhého štvrťroka 2027.
Projekt je plánovaný v západnej časti Petržalky, v území vymedzenom z juhu Viedenskou cestou a zo severu pásom lesa. Obytný súbor tu podľa investora vytvorí prirodzené prepojenie medzi mestským prostredím a zeleňou, v rámci ktorého má vzniknúť moderná, funkčná a udržateľná obytná štvrť s dôrazom na zelené riešenia.
Princíp meandrujúcich svahov
Urbanisticko-architektonický návrh vzišiel z medzinárodnej súťaže, ktorú developer zorganizoval v roku 2022. Víťazný návrh ateliéru What Architects v spolupráci s BB+GG a LABANC Studio zaujal porotu prepracovanou koncepciou, ktorá spája udržateľnosť, kvalitný verejný priestor a začlenenie novej zástavby do krajiny.
Prvá etapa výstavby sa bude týkať západnej časti územia. Návrh pracuje s princípom meandrujúcich svahov, ktoré obklopia podzemné podlažia budov a prirodzene prepoja verejné priestory s terénom položeným nižšie približne o 3,5 metra. Výsledkom má byť citlivé prepojenie architektúry a krajiny.
Obytné súbory Viedenská cesta budú tvoriť tri polouzatvorené mestské bloky s výškou od štyroch do siedmich nadzemných podlaží. „Bytové domy budú stáť na základe dvojpodlažných podzemných garáží a doplnené budú o šesť maloobchodných prevádzok, ktoré oživia parter územia,“ priblížil investor.
V rámci poloverejných priestorov plánujú výstavbu ihrísk a rekreačných plôch pre všetky vekové kategórie. Ich súčasťou majú byť aj komunitné záhrady a oddychové zóny s mobiliárom. Projekt počíta tiež s dažďovými záhradami, ktoré pomôžu ochladzovať prostredie a prirodzene filtrovať dažďovú vodu.
Lužné lesy, mestské lúky aj nájomné byty
Mikroklímu a mestskú biodiverzitu v lokalite majú posilniť kompenzačné opatrenia, ktoré zahŕňajú postupnú premenu monokultúr a agátových porastov na lužné lesy dosádzaním dubov, brestov a jaseňov, čo podporí návrat pôvodných druhov a zlepší ekologickú stabilitu územia.
„Projekt tiež prispeje k ekologickému zhodnoteniu územia inštaláciou búdok pre vtáky a vytváraním mestských lúk za účelom podpory chránených druhov,“ poznamenal developer s tým, že plánuje v maximálnej miere zachovať prírodný charakter územia a lužného prostredia.
YIT Slovakia v projekte obytných súborov Viedenská cesta potvrdzuje aj plán výstavby mestských nájomných bytov. Tie vzniknú na základe dohody s magistrátom Bratislavy v rámci zmeny Územného plánu z roku 2023.
„Získanie právoplatného rozhodnutia v zisťovacom konaní EIA predstavuje dôležitý krok smerom k realizácii projektu,“ doplnil investor s tým, že s rozhodnutím sa výstavba rezidenčného komplexu posúva do ďalšej fázy povoľovacích procesov.
Developer aktuálne pokračuje v príprave dokumentácie pre rozhodnutie o stavebnom zámere a overenia projektu stavby. S ohľadom na tieto povoľovacie konania predpokladá začiatok výstavby v druhom štvrťroku 2027 a ukončenie v treťom štvrťroku 2030.