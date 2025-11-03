Rozsiahly projekt na nábreží má za sebou prípravnú fázu. Čo by tu ľudia chceli vidieť?

Nová mestská štvrt Southbank na pravom brehu Dunaja od Penta Real Estate má za sebou prvú sezónu aktivačnej fázy. Investor sa rozhodol oživiť priestor budúcej výstavby ešte pred zahájením samotných prác a priblížiť tak projekt obyvateľom Bratislavy.
„Počas prvej sezóny aktivačnej fázy, ktorú navštívilo viac ako 11 700 ľudí, sa územie otvorilo verejnosti a zmenilo sa na živé miesto stretávania, gastronómie a komunitného života,“ uviedol developer.
Príprava na projekt ešte pred výstavbou
Myšlienka priniesť život do priestoru ešte pred začiatkom výstavby vznikla počas medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, v ktorej sa stretli návrhy štúdií Snøhetta, Studio Egret West a ateliéru GRO architekti. Ich spoločnou víziou bolo, aby sa mestská štvrť formovala prirodzene, v dialógu s ľuďmi a aby verejný priestor vznikal paralelne s projektom a nie až po jeho dokončení.
„Veríme, že projekty ako Southbank by nemali byť zamknuté len v plánoch a štúdiách. Našou ambíciou je, aby verejný priestor žil od samého začiatku, aby ho ľudia mohli objavovať, testovať a postupne si k nemu vytvárali vzťah,“ vysvetlil Senior Business Development Manager Penta Real Estate Peter Čižmár.
Bratislava schválila zmeny územného plánu, Nové Lido sa stane realitou
Centrom iniciatívy sa stal Bufet 24, vytvorený v spolupráci s Bistro 24, ktorý počas troch mesiacov prilákal tisíce návštevníkov. Architektonicky jednoduchý, avšak vizuálne výrazný pavilón pod Mostom Apollo bol navrhnutý slovenským štúdiom GRO architekti a počas leta sa stal miestom gastronómie a komunitných aktivít.
„Našim zámerom bolo priniesť energiu na miesto, ktoré doteraz pôsobilo ako nevyužitý a prehliadaný priestor medzi mostami. Vytvoriť živé podmostie, kam sa budú ľudia radi vracať, stretávať a tráviť čas,“ priblížil spoluzakladateľ Bistro 24 Jakub Ptačin.
Návštevníci mohli prispieť k budúcej podobe štvrte
Aktivačná fáza však podľa developera nie je len o gastronómii a komunitnom živote. „Je to aj spôsob, ako lepšie porozumieť priestoru a zistiť, čo v ňom ľudia hľadajú,“ uviedol s tým, že počas celej sezóny mohli návštevníci priamo prispieť k tvorbe budúcej podoby Southbanku.
Prostredníctvom plachty umiestnenej na konštrukcii Bufetu24 zapisovali svoje návrhy, čo by v území chceli vidieť. Najčastejšie sa opakovali návrhy na detské ihrisko, streetball, voľný výbeh pre psov, plážový volejbal, lezeckú stenu či kino pod holým nebom. Vyzbierané podnety následne vyhodnotia a vybrané zapracujú do projektu.
Southbank na pravom brehu Dunaja je bližšie k realizácii, vstupuje do procesu EIA
Urbanistický koncept Southbanku vychádza z myšlienky tzv. bowls, teda tematických verejných priestorov, ktoré prirodzene prepájajú šport, kultúru, gastronómiu, oddych a každodenný život. „Každý z nich bude mať svoju vlastnú funkciu a atmosféru, vďaka čomu sa projekt odlišuje od tradičných mestských štvrtí,“ spresnil investor.
Na jar 2026 plánujú spustiť druhú sezónu aktivácie, ktorá bude reflektovať spätnú väzbu návštevníkov a komunity. Nový ročník podľa developera prinesie funkčné vylepšenia, sezónne eventy a program, ktorý rozšíri pôvodný koncept o podnety z prvej sezóny.