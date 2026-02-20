Nižšie úrokové sadzby zvýšili tlak na ceny nehnuteľností, analytik priblížil dva možné scenáre

Priemerná cena nehnuteľností za meter štvorcový vzrástla o 12 percent medziročne.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
nehnuteľnosť, sporenie Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Realitný trh Reality z lokality Slovensko

Očakávané spomalenie rastu cien nehnuteľností na Slovensku sa nakoniec nepotvrdilo. Nižšie úrokové sadzby a oživenie trhu s hypotékami opäť zvýšili tlak na ceny. Vyplýva to z aktuálneho komentára ekonomického analytika Tatra bankyBorisa Fojtíka.

Spomalenie počas leta sa tak javí skôr ako sezónne ochladenie trhu. V závere roka ceny rástli tempom presahujúcim tri percentá za štvrťrok,“ uviedol.

Zvýšený záujem

Pokles úrokových sadzieb v poslednom štvrťroku 2025 výrazne podporil záujem o kúpu nehnuteľnosti: „Priemerná sadzba klesla za tri mesiace o takmer 0,2 percentuálneho bodu, čo je najvýraznejší pokles za viac ako dva roky,“ priblížil analytik s tým, že objem nových hypoték vzrástol medziročne o osem percent.

Kombinácia vyšších cien, nižších úrokových sadzieb a rastu miezd o viac ako päť percent podľa neho medziročne mierne zlepšila finančnú dostupnosť bývania. „Stále je však tesne pod hranicou 100 bodov, čo v praxi znamená splátku hypotéky približne vo výške 25 percent hrubého príjmu domácnosti,“ poznamenal Fojtík.

Priemerná cena nehnuteľností za meter štvorcový vzrástla o 12 percent medziročne. Byty zdraželi takmer o 13 percent, domy približne o deväť percent. Dvojciferný rast cien bol zaznamenaný v štyroch krajoch: Košickom (17 percent), Prešovskom (14 percent), Bratislavskom (13 percent) a Banskobystrickom (10 percent). Výhľad vývoja cien nehnuteľností na rok 2026 je zmiešaný.

Dva možné scenáre

Z trhu práce prichádzajú signály o klesajúcom počte zamestnaných, tretia vlna fiškálnej konsolidácie môže ešte viac zaťažiť rodinné rozpočty. Rastúca neistota môže spomaliť rast cien a úrokové sadzby môžu ešte klesnúť,“ vymenoval analytik faktory, ktoré môžu mať vplyv na vývoj cien. Ako dodal, situácia napriek tomu zatiaľ nepripomína roky 2010 – 2015, keď bol trh dlhodobo slabý.

Podľa Fojtíka sú v hre dva možné scenáre. V prípade negatívneho scenára, ak by ceny rástli celý rok tempom okolo tri percentá za štvrťrok, priemerná cena nehnuteľností by bola o 13 percent vyššia ako v roku 2025.

Pri súčasnom spomaľovaní rastu nominálnych miezd smerom k 4 – 5 percentám by sa dostupnosť bývania zhoršila a ceny by sa vzďaľovali od dlhodobej rovnováhy,“ myslí si analytik. Podľa realistickejšieho scenára by mohol rast cien spomaliť na 5-10 percent ročne. V takom prípade by sa dostupnosť bývania udržala približne na dnešnej úrovni.

Viac k osobe: Boris Fojtík
Firmy a inštitúcie: Tatra banka
Okruhy tém: Ceny nehnuteľností ekonomický analytik Tatra banky Hypotéky Úrokové sadzby

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk