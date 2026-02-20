Nižšie úrokové sadzby zvýšili tlak na ceny nehnuteľností, analytik priblížil dva možné scenáre

Očakávané spomalenie rastu cien nehnuteľností na Slovensku sa nakoniec nepotvrdilo. Nižšie úrokové sadzby a oživenie trhu s hypotékami opäť zvýšili tlak na ceny. Vyplýva to z aktuálneho komentára ekonomického analytika Tatra bankyBorisa Fojtíka.
„Spomalenie počas leta sa tak javí skôr ako sezónne ochladenie trhu. V závere roka ceny rástli tempom presahujúcim tri percentá za štvrťrok,“ uviedol.
Zvýšený záujem
Pokles úrokových sadzieb v poslednom štvrťroku 2025 výrazne podporil záujem o kúpu nehnuteľnosti: „Priemerná sadzba klesla za tri mesiace o takmer 0,2 percentuálneho bodu, čo je najvýraznejší pokles za viac ako dva roky,“ priblížil analytik s tým, že objem nových hypoték vzrástol medziročne o osem percent.
Kombinácia vyšších cien, nižších úrokových sadzieb a rastu miezd o viac ako päť percent podľa neho medziročne mierne zlepšila finančnú dostupnosť bývania. „Stále je však tesne pod hranicou 100 bodov, čo v praxi znamená splátku hypotéky približne vo výške 25 percent hrubého príjmu domácnosti,“ poznamenal Fojtík.
Priemerná cena nehnuteľností za meter štvorcový vzrástla o 12 percent medziročne. Byty zdraželi takmer o 13 percent, domy približne o deväť percent. Dvojciferný rast cien bol zaznamenaný v štyroch krajoch: Košickom (17 percent), Prešovskom (14 percent), Bratislavskom (13 percent) a Banskobystrickom (10 percent). Výhľad vývoja cien nehnuteľností na rok 2026 je zmiešaný.
Dva možné scenáre
„Z trhu práce prichádzajú signály o klesajúcom počte zamestnaných, tretia vlna fiškálnej konsolidácie môže ešte viac zaťažiť rodinné rozpočty. Rastúca neistota môže spomaliť rast cien a úrokové sadzby môžu ešte klesnúť,“ vymenoval analytik faktory, ktoré môžu mať vplyv na vývoj cien. Ako dodal, situácia napriek tomu zatiaľ nepripomína roky 2010 – 2015, keď bol trh dlhodobo slabý.
Podľa Fojtíka sú v hre dva možné scenáre. V prípade negatívneho scenára, ak by ceny rástli celý rok tempom okolo tri percentá za štvrťrok, priemerná cena nehnuteľností by bola o 13 percent vyššia ako v roku 2025.
„Pri súčasnom spomaľovaní rastu nominálnych miezd smerom k 4 – 5 percentám by sa dostupnosť bývania zhoršila a ceny by sa vzďaľovali od dlhodobej rovnováhy,“ myslí si analytik. Podľa realistickejšieho scenára by mohol rast cien spomaliť na 5-10 percent ročne. V takom prípade by sa dostupnosť bývania udržala približne na dnešnej úrovni.