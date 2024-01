New York začne v lete s testovaním plávajúceho bazéna +Pool

Testovanie plávajúceho bazéna +Pool navrhnutého pre vodné cesty v New Yorku sa začne toto leto, kedy má projekt získať 16 miliónov dolárov na svoju realizáciu.

Bazén +Pool navrhlo dizajnérske štúdio PlayLab Inc. sídliace v Los Angeles. Pôjde o bazén v tvare kríža, ktorý bude filtrovať znečisťujúce látky z okolitej vody bez použitia chemikálií a poskytne Newyorčanom verejne prístupné kúpanie.

Plávajúci bazén +Pool bude filtrovať znečiťujúce látky z okolitej vody Friends of +Pool

Spúšťa sa pilotný projekt

Nezisková organizácia Friends of +Pool nedávno oznámila, že projekt získal 4 milióny dolárov od mesta New York a 12 miliónov dolárov od štátu New York na pilotný projekt v lete 2024.

„Toto leto guvernér a nezisková organizácia Friends of + POOL plánujú spustiť približne 185 metrov štvorcových plochy bazéna s filtríáciou vody s využitím dizajnu a technológie + POOL,“ uviedol tím vo vyhlásení. „Inštalácia v New Yorku toto leto ukáže, ako +Pool a jeho jedinečný filtračný systém umožní prístup do našich vôd a splní nové vládne nariadenia.“

Pilotný projekt bude slúžiť aj ako testovanie dizajnu +Pool, ktorý sa bude používať na iných miestach v štáte New York, pričom na vizualizáciách je zobrazený ako plávajúci vo vodných tokoch v Buffale, Newburghu, Rochesteri a na ďalších miestach.

Bazén bude mať ekologický rozmer, aj voľnočasové využitie Friends of +Pool

Plávajúci bazén bude mať ekologický rozmer, ale aj voľnočasové využitie

Podľa tímu bude bazén +Pool vo svojej plnej veľkosti schopný vyčistiť takmer 4 milióny litrov vody denne filtrovaním vody cez svoje steny, a to bez chemikálií alebo prísad.

Patentovaný filtračný systém vytvorený organizáciou Friends of + POOL upravuje surovú riečnu vodu na prijateľnú mikrobiologickú normu vhodnú na kúpanie. Zvládne to pomocou softvéru na modelovanie kvality vody Agentúry Spojených štátov pre ochranu životného prostredia.

Štyri vetvy jeho krížového dizajnu sú tiež prispôsobiteľné a môžu sa prestavať podľa potreby na rôzne aktivity vrátane plávania, leňošenia pri vodných športoch a aktivít pre deti.

Jednotlivé časti sa môžu používať samostatne alebo sa môžu spojiť, aby vytvorili bazén s olympijskou dĺžkou alebo s rozlohou 9 000 štvorcových metrov.

Očakáva sa, že bazén bude pre plavcov otvorený v lete 2025.